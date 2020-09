Miercuri, 23 Septembrie 2020 (13:57:20)

Mai mulți părinți care au copiii la Școala Gimnazială „Luca Arbure” din comuna Arbore sunt îngrijorați după ce au aflat că șoferul microbuzului școlar a fost confirmat cu Covid-19 și este internat la spitalul din Rădăuți. Am luat legătura cu directoarea Școlii Gimnaziale „Luca Arbure” din comuna Arbore, prof. Monica Buliga, care ne-a confirmat că șoferul microbuzului a fost confirmat pozitiv, dar că nu există nici un motiv de îngrijorare pentru părinți și nici pentru elevi. „Imediat ce am aflat, am dezinfectat microbuzul, am căutat un alt șofer care să-l înlocuiască pe cel cu Covid, am dezinfectat sălile de clasă și am informat Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Noi funcționăm după scenariul verde, pentru că avem spații suficiente, elevii respectă distanțarea fizică, avem dezinfectanți, nu există riscuri pentru elevi”, ne-a spus directoarea Monica Buliga.

De asemenea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava a efectuat o anchetă epidemiologică la școala din Arbore. Din anchetă rezultă că șoferul microbuzului avea în familie persoane bolnave, motiv pentru care s-a dus să se testeze, pe 21 septembrie, și rezultatul la testul Covid -19 a fost pozitiv. Tot din ancheta DSP rezultă că șoferul nu a mai mers la muncă încă de pe 18 septembrie. Gabriela Băncilă, purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, ne-a spus că a discutat cu directoarea Școlii Gimnaziale „Luca Arbure” din comuna Arbore, prof. Monica Buliga, dar și cu primarul din localitate, Dan Vasile Tiperciuc, amândoi susținând că s-au respectat toate măsurile de protecție sanitară cu privire la transportul elevilor și că nu există nici un pericol pentru elevii școlii. „Ce a depins de noi am făcut. Am înlocuit șoferul microbuzului pentru o perioadă, am făcut dezinfecție, în școală sunt respectate toate condițiile de siguranță sanitară, astfel că părinții ar trebui să fie liniștiți și să-și trimită copiii la școală fără nici o teamă”, este mesajul directoarei Monica Buliga.