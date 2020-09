Marţi, 22 Septembrie 2020 (12:42:18)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că marți a semnat un contract extrem de important pentru județ. Gheorghe Flutur a precizat că este vorba despre contractul pentru întocmirea Strategiei de Dezvoltare a Județului Suceava pentru perioada 2021-2027. „Avem o astfel de strategie, care se termină anul acesta și șansa a fost că am lucrat la această strategie în primul meu mandat de președinte de Consiliu Județean. Astfel, avem experiență în ceea ce înseamnă punerea în aplicare a unei strategii pentru județ”, a precizat Gheorghe Flutur. El a arătat că licitația pentru întocmirea strategiei a fost câștigată de firma Synesis Partners, din București, valoarea contractului fiind de 1,2 milioane de lei. Flutur a explicat că finanțarea se face printr-un proiect pe Program Operațional privind Întărirea Capacității Administrative, iar termenul final de realizare a contractului este 16 decembrie 2021. Președintele CJ Suceava a spus că deja s-au făcut mai mulți pași în pentru întocmirea acestei strategii. „Vreau să precizez că tot în această perioadă și Oradea, Cluj, Prahova și multe alte județe și orașe din România își stabilesc aceste contracte pentru strategia de dezvoltare. Dacă ne gândim la alte județe cum e Vaslui, am văzut că valoarea contractului pentru această strategie este mai mică. Suceava are un contract ambițios, cu mai multe puncte. În afară de stabilirea strategiei de dezvoltare vorbim de digitalizare, acest proces atât de important în perioada următoare, formarea de personal care să urmărească aplicarea strategiei”, a explicat Gheorghe Flutur. El a precizat că vrea ca această strategie să se facă în baza consultărilor cu populația și cu reprezentanți ai instituțiilor din județ. Flutur a arătat că această strategie va porni de la o realitate, și anume că județul Suceava va fi beneficiarul a două importante autostrăzi, respectiv Autostrada Nordului, care leagă Suceava de Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și este legătura cu Ardealul, iar a doua este Autostrada A7, pentru care s-a semnat recent documentația, Siret – Suceava – zona Liteni – Dolhasca – Pașcani – București. „Foarte interesant este că, în perspectiva fondurilor europene, județul Suceava va fi brăzdat de cele două autostrăzi Nord-Sud și Est-Vest și sigur trebuie să ținem seama și de autostrada de la Iași care vine prin apropiere de județul Suceava și merge spre Târgu Mureș. De ce am ridicat această problemă? Pentru că una e să discutăm de Fălticeni la 20 de km de autostradă, sau Vatra Dornei la 60 de km de autostradă, vorbesc de Autostrada A8, sau alte orașe, pentru că se schimbă complet prioritățile”, a spus președintele CJ Suceava.

Flutur a spus că strategia se va baza pe dezvoltare economică, pentru ca tinerii și forța de muncă „să se întoarcă acasă”

Gheorghe Flutur a adăugat că a solicitat ca în tema de proiectare să existe un capitol distinct pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate populației, respectiv la acoperirea județului cu servicii de apă și canalizare, gaz metan, rețele electrice sau îndiguiri.

Flutur a subliniat că vrea și întocmirea unei cadastrări a tuturor rețelelor de utilități din județ. „Când spun îmbunătățire mă refer la toate aceste entități furnizoare de servicii, Apele Române, Transgaz, Oficiul de Cadastru, Romsilva, Drumurile Naționale și cele Județene, cei care gestionează apa și canalul, telefonia, gradul de acoperire a acestor servicii, având în vedere că suntem un județ turistic. Și în momentul de față nu avem acoperire pe întregul județ”, a mai precizat Gheorghe Flutur. Președintele CJ Suceava a spus că în strategie va fi un capitol axat și pe dezvoltarea proiectelor pe zona transfrontalieră.

În final, Gheorghe Flutur a spus că strategia județului se va baza pe dezvoltare economică, exprimându-și speranța într-o întoarcere a tinerilor și a forței de muncă acasă. „Pentru aceasta ne dorim să deschidem parcuri industriale și zone care să dea de lucru oamenilor în județul Suceava, să procesăm materia primă în județ. pentru că suntem furnizori de produse agricole, lapte, carne, cartofi, sau de lemn, dar acestea trebuie procesate aici”, consideră șeful administrației județene. El a subliniat că va exista un parteneriat cu primăriile pentru inițiativele locale care să ducă la implementarea strategiei de dezvoltare a județului.