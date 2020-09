Luni, 21 Septembrie 2020 (09:05:56)

Grădiniţa cu Program Normal din cadrul Şcolii Gimnaziale „Constantin Morariu” Pătrăuţi, beneficiară a unui proiect Erasmus, a organizat recent o conferință internațională online, la care au participat peste 50 de profesori din țară și de peste hotare. Cadre didactice din școli sucevene și europene au fost invitate să își exprime opiniile cu privire la beneficiile unui asemenea program pentru elevi, părinți, profesori sau comunitate. În cadrul întâlnirii, au fost prezentate experiențele reușite și bunele practici descoperite în mobilitățile Erasmus+, activitățile desfășurate în anii de implementare și rezultatele obținute. Profesorii implicați direct au prezentat etapele unui proiect de parteneriat strategic între școli și au realizat o diagnoză a activităților în cadrul programelor europene.

Directorul școlii, prof. Mihaela Grijincu, a afirmat că aceste proiecte „aucreatpunțide legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internaționalăşi locală,prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Sunt proiecte importante pentru educație, pentru profesori interesaţi de dezvoltarea profesională, schimb de experienţă şi transfer de bune practici. Dobândirea de cunoştințe şi competenţe, inclusiv învăţarea limbilor străine sau aprofundarea competenţelor ICT pentru profesioniştii implicaţi in domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar sunt oportunități pentru personalul didactic”.

· Un spațiu european al învățământului

Conferința Internațională „Promoting Innovation through the development of creativity and imagination in education” a fost organizată pe 14 septembrie, cu scopul de a valorifica şi populariza experienţe şi demersuri didactice reuşite, care abordează educaţia şcolară în contexte formale şi nonformale în Europa. Evenimenul s-a realizat în colaborare cuInspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Direcția Generală de Învățământ, orașul Cantemir, Republica Moldova, Instituția de Educație Timpurie Sadîc, Cantemir, Republica Moldova, Grădiniţa de copii Haragîş, Cantemir, Republica Moldova, GPP 123 Suceava, GPP Gulliver Suceava, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grănicești,Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava, Şcoala Gimnazială Mitocu Dragomirnei,Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Onciu” Straja, Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Proiectul „Promoting Innovation through the development of creativity and imagination in education” - ERASMUS+ KA2- Strategic Partnerships for school education Grant Agreement Nr. 2017-1-UK01-KA219-036606_5, finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, a fost prezentat de Grațiela Meșteriuc, coordonator de proiect, și s-a derulat în parteneriat cu instituții de educație precum: Churchdown Village Infant School, UK, Churchdown Village Junior School, UK, Primary School of Kandanos, Greece, Vakifbank Ataturk Secondary School, Turkey, Primary School No. 1 for them. Boleslaw the Brave, Poland, EL Membrillar, Spain.

Erasmus face parte din programul Uniunii Europene de învățare pe tot parcursul vieții, care permite europenilor să învețe lucruri noi și să își dezvolte deprinderi noi de-a lungul vieții. De asemenea, Erasmus are scopul de a crea un spațiu european al învățământului și de a încuraja inovarea în Europa.