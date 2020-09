Miercuri, 16 Septembrie 2020 (11:42:14)

Sucevenii au la dispoziție, începând de miercuri, 16 septembrie, o rută alternativă la Calea Unirii, pe care pot circula între Centru și zona Bazar.

“Este un moment important pentru viața orașului nostru. Astăzi inaugurăm o primă variantă din ruta alternativă Suceava – Botoșani. Este vorba de varianta pentru trafic ușor, de 3,5 tone, care merge de aici, de la Podul Unirii, și iese pe strada Mirăuți, la intersecția cu Petru Rareș. Într-un termen de timp rezonabil, un an și cinci luni de când am început aceste lucrări și cu niște costuri destul de mici, de 1,5 milioane de euro, din fonduri proprii, am reușit să facem Podul Unirii și această variantă de 800 de metri, pentru traficul ușor. Începând de astăzi urmează să lucrăm la un podeț pe o lungime de 25 de metri, peste pârâul Cetății, și eu sper ca anul viitor, până la data de 30 iunie să dăm în funcțiune varianta pentru trafic foarte greu. Aceea va fi varianta oficială a acestei rute alternative, care vine de la intersecția străzilor Calea Unirii cu Traian Vuia, pe strada Apeductului. Avem de făcut acest podeț și la fel de important avem de deviat o magistrală de termoficare. În acest sens avem făcut un proiect, deja depus la Guvern, pe Termoficare 2006 – 2020”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu, care a venit la inaugurarea acestei prime variante din ruta alternativă împreună cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul Ioan Balan și viceprimarul Lucian Harșovschi.

Edilul sucevean a ținut să lămurească un aspect în privința căruia a fost întrebat de mai multă lume – de ce nu a făcut podul cu patru benzi:

“De abia am încăput cu această rută alternativă pe două benzi. Mai mult nu permite terenul. La o lărgime a străzii de șapte metri plus trei metri trotuarele ne trebuie minim 10 metri. Nu se putea face pe mai multe benzi. Nu avea nici o logică să facem patru benzi la pod și două benzi accesul până la pod”.

Suceava, unul dintre puținele orașe care vor avea un inel ocolitor

Edilul sucevean a precizat că realizarea de rute alternative și variante ocolitoare ale orașului este una dintre strategiile municipalității de a fluidiza traficul.

“La capătul podului, în partea stângă este un drum pe malul râului Suceava, de trei kilometri, care duce până la Tișăuți. Acolo, la Tișăuți, vom veni cu varianta de ocolire nr. 2 a orașului Suceava, care vine pe ruta Cumpărătura - Ipoteți – Tișăuți – Salcea. Așa cum se știe, acum două săptămâni, s-a semnat contractul pentru desemnarea firmei care realizează consultanța și studiul de fezabilitate pentru autostrada A7, Ploiești Bacău Pașcani Suceava – Siret. Cealaltă variantă va fi un nod de descărcare pentru autostradă. Ca atare vom lega această rută alternativă a orașului de varianta ocolitoare nr. 2.

Iată că vom avea un inel ocolitor în jurul orașului. Cred că suntem unul dintre puținele orașe din România care va avea acest inel ocolitor. Este o strategie clară a municipalității de a asigura fluidizarea traficului în orașul nostru și în această zonă. Sperăm ca până anul viitor în vară să dăm definitiv în funcțiune această rută alternativă.

Vreau să mulțumesc pentru colaborarea bună avută cu președintele Flutur pe acest proiect, pentru sprijinul acordat de domnul deputat, pentru discuțiile pe care le-am avut și le mulțumesc că astăzi sunt alături de mine”, a încheiat Ion Lungu.

Drum de pe platoul Cetății către ruta alternativă, propus de Gheorghe Flutur

Inaugurarea unui prim tronson al rutei alternative menite să fluidizeze traficul rutier pe Calea Unirii a fost salutată de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care a venit cu ideea ca acest drum să fie extins ulterior până la Cetatea de Scaun:

“Sincer mă bucur și vă felicit, domnule primar, pentru această realizare care e a doua după centura ocolitoare a Sucevei. Această deviere de trafic și scoatere a unei părți din trafic din Suceava mă face să gândesc că sunt șanse să respirăm mai ușor în municipiu, să nu mai fie atât de aglomerat, ceea ce se va întâmpla și datorită acestei variante de ocolire. Este al treilea pod peste râul Suceava, pentru că orașul Suceava este împărțit de acest râu. Dacă punem și podul mare de pe centura ocolitoare sunt patru. Ne gândim la al cincilea cu centura următoare. Înseamnă ceva. Discuțiile pe care le-a avut cu primăria și le avem în continuare sunt să încercăm să deblocăm centrul Sucevei. Una dintre soluții pe care trebuie să le găsim este Cetatea, platoul Cetății. Să putem să legăm de o stradă care să coboare și să ajungă la acest pod. Gândiți-vă la momente de vârf, festivalul medieval și alte evenimente, blochează efectiv centrul orașului și atunci va fi o variantă foarte eficientă de trafic, spun eu. Mă uit în deal și în vale, amenajarea albiei râului Suceava este o prioritate și eu mă bucur că primarul Lungu are un proiect ambițios și pentru asta, pentru că va trebui să punem în siguranță zona și să o facem zonă de agrement. În orice caz, e o investiție foarte, foarte necesară. Va lega orașul de zona industrială și de viitorul parc industrial, pentru că aici, împreună cu primăria, discutăm de un parteneriat în perioada următoare pentru al doilea parc industrial în zona noastră, după cel de la Aeroportul Salcea. Așadar se deschid niște perspective frumoase și mai ales această legătură între Suceava și Botoșani. Plus zona comercială. Sunt foarte multe magazine și ne-ar putea ajuta mai mult acest traseu, să nu mai fie așa de mare aglomerația în centrul Sucevei. Felicitări, domnule primar, și chiar mă bucur că ați avut curajul și ați insistat foarte mult să rezolvați această variantă care va ajuta foarte mult Suceava!”

Ioan Balan: “Unii vin cu povești, noi venim cu lucruri reale!”

Parlamentarul sucevean Ioan Balan, prezent marți și la darea în folosință a extinderii de gaz metan în cartierul Burdujeni Sat, a remarcat:

“Se pare că această săptămână este o săptămână a marilor realizări. În fiecare zi avem câte un proiect și săptămâna încă nu e încheiată. Unde suntem astăzi și ce facem aici este o realitate. Să știți că nu e ușor și chiar fiind în campania electorală. Unii vin cu povești, noi venim cu lucruri reale! Asta e realitatea lucrurilor bine făcute în Suceava. Continuitatea, pe de o parte la Primăria municipiului Suceava, pe de altă parte la Consiliul Județean, cu Gheorghe Flutur, cu consilierii PNL pe listă pentru Consiliul Județean, cu reprezentanți în Parlament, asta asigură acea echipă care a realizat performanță ani la rând în municipiul Suceava”.

Pe noua rută alternativă se poate veni foarte simplu din Centru, pe Mirăuți, până la Iulius Mall sau la Bazar, Podul Unirii făcând legătura cu strada Energeticianului, care a fost refăcută recent.