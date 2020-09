Vineri, 11 Septembrie 2020 (16:59:50)

Parcul Șipote, aflat la câţiva pași de kilometrul 0 al Sucevei, și pădurea-parc Zamca, obiective situate pe teritoriul municipiului, dar aflate în proprietatea statului și administrate de Romsilva, intră oficial în administrarea Primăriei Suceava, printr-o decizie de Guvern aprobată joi seara.

Predarea-preluarea suprafeței de 143,925 ha de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, se va face pe bază de protocol încheiat între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Municipiul Suceava, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului legislativ.

Hotărârea de Guvern prevede transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,925 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava.

Ion Lungu: “Este o mare victorie, dar în același timp un act de normalitate”

“După 14 ani de eforturi primim pădurea-parc Șipote și păduricea Zamca – total 143,9 hectare, din care 43 de hectare în zona Cetății de Scaun. Este o mare victorie, dar în același timp un act de normalitate. Această pădure este pe teritoriul municipiului Suceava, la câteva sute de metri de sediul primăriei, normal era să fie a orașului. Vrem să fim un exemplu de bune practici la nivel național cu transferul acestei păduri. Suntem primul oraș din țară care primește asemenea pădure, mai au depuse solicitări orașele Timișoara, Râmnicu Vâlcea, Buzău și altele, dar noi suntem singurii care au documentația completă. Vreau să facem obiective frumoase acolo, în zona de agrement Șipote”, a declarat vineri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul sucevean a precizat că deși sunt planuri concrete pentru ambele păduri-parc, prima dată se va pune accent pe amenajarea zonei de agrement din parcul Șipote, pentru că este zona cu cele mai multe obiective de interes public - Cetatea de Scaun, statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, Muzeul Satului etc., dar și cea mai accesibilă, fiind chiar în centrul orașului.

Planurile de amenajare a zonei de agrement Șipote și a pădurii Zamca

“Avem în lucru un proiect în valoare de 3,7 milioane de euro, care mai poate fi îmbunătățit, cu respectarea strictă a normelor.

Avem 43 de hectare de teren în parcul Șipote, conform legii putem face construcții ușoare și amenajări pe 10% din suprafață, adică 4,3 hectare.

Vor fi numai construcții ușoare, nu se pune problema de dezvoltări imobiliare sau altceva. Îi asigur pe suceveni că legea, așa cum a plecat de la Suceava, este foarte bine făcută, nu se poate schimba destinația terenurilor de acolo, nu poate trece din domeniul public în cel privat, nu se pot face blocuri sau alte lucrări imobiliare”, a spus Ion Lungu.

Planurile de amenajare a zonei de agrement Șipote includ numeroase alei cu bănci și coșuri de gunoi, piste de biciclete, sistem de iluminat modern, un foișor cu puncte de belvedere, un amfiteatru, un loc de joacă pentru copii și terase sezoniere.

În etapa a II-a va fi construit un funicular, pentru parcurgerea mai ușoară a traseului de la baza parcului Șipote până pe platoul Cetății de Scaun, unde va fi instalată roata panoramică la care s-a renunțat temporar, din cauza pandemiei de coronavirus.

Planurile în privința pădurii-parc Zamca nu au fost detaliate, decât în privința amenajării de piste de biciclete, fiind componentă a unui alt proiect amplu – Centura Verde a orașului.

Lege inițiată la Suceava, de care pot beneficia numeroase localități din țară

Referitor la obținerea transferului gratuit al celor 143,9 hectare de teren (fără a mai da la schimb o suprafață similară, cum li s-a cerut în 2018), primarul Sucevei a ținut să aducă mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui act decizional foarte important pentru municipiul reședință de județ.

“A fost depus un efort deosebit, încă de acum 14 ani, când ministru al Agriculturii era Gheorghe Flutur, care a vrut să ne ajute cu acest transfer dar nu s-a putut. După zeci de drumuri la Guvern, Parlament etc., s-a ajuns la concluzia că trebuie o lege specială. În 2017 am inițiat legea de transfer a pădurilor-parc și îi mulțumesc fostului și actualului secretar de stat Gelu Puiu, cu care am lucrat acest proiect de lege, care s-a dovedit foarte bine făcut.

Am zis să nu facem o lege doar pentru Suceava, care ar fi fost mai greu de trecut prin Parlament, ci una aplicabilă pe întreg teritoriul României, pentru toate municipiile care au posibilitatea să transfere aceste păduri-parc.

Am depus legea în Parlament și le mulțumesc sincer tuturor parlamentarilor suceveni care au susținut-o – 10 deputați și patru senatori, plus reprezentanții minorităților, încât am plecat la drum cu 18 semnături. Ulterior am obținut susținere și din partea Asociației Municipiilor din România.

Mulțumesc în mod deosebit deputatului Ioan Balan pentru interesul cu care a urmărit traseul acestui proiect legislativ, până a ajuns pe ordinea de zi a Guvernului. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc Guvernului României și prim-ministrului Ludovic Orban, care a dat dovadă de bunăvoință și a dat acest parc Sucevei”, a încheiat edilul sucevean.

Obligațiile care îi revin Primăriei Suceava, odată cu transferul pădurilor-parc

Obligațiile municipiului Suceava în privința transferului celor două păduri-parc includ încheierea unui contrat de administrare cu un ocol silvic, respectarea regimului silvic, să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafața de fond forestier încadrată în categoria funcțională 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ – păduri-parc, care a făcut obiectul transmiterii și să-l depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data preluării terenului, în vreme ce Garda Forestieră Suceava are responsabilitatea de a monitoriza respectarea prevederilor.

