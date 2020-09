Miercuri, 9 Septembrie 2020 (12:23:05)

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava derulează, în perioada 2019 – 2022, proiectul „Educație și Formare Europeană pentru Calitate, Tehnici Inovative și Valorizare” (EFECTIV), finanțat în cadrul acțiunii KA1 Erasmus Plus - proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare. Scopul proiectului EFECTIV este formarea europeană a cadrelor didactice și a personalului de conducere, în concordanță cu nevoile identificate la nivelul școlii și cu Planul European de Dezvoltare.

După cum ne-a declarat coordonatoarea proiectului, profesor Violeta Iacentiuc, „derularea proiectului EFECTIV va conduce la inovarea metodelor de predare-învățare-evaluare ale profesorilor din ariile curriculare de cultură generală, la dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin perfecționarea managementului instituțional, precum și la creșterea motivației elevilor pentru propria formare și dezvoltare.”

· Profesori de limbi moderne

Prima activitate care s-a putut realiza în contextul pandemic actual a fost cea pentru profesorii de limbi moderne, „Spice up Your Teaching Ideas! - Methodology in Practice Today”, în perioada 17 - 21 august 2020, în St. Julian’s – Malta, furnizor de formare fiind Executive Training Institute Malta. Cei trei participanți selectați au fost: profesor de limba engleză Monica Lepcaliuc, profesor de limba engleză Cristina Roibu și profesor de limba franceză Bianca Gvinda.

Cursul și-a îndeplinit cu succes obiectivele propuse, și anume: îmbunătățirea metodelor de predare-învățare-evaluare, idei, aplicații și materiale noi pentru predarea limbilor străine, realizarea unui schimb de experiență real cu cadre didactice de la alte școli europene, perfecționarea abilităților de comunicare în limba engleză și un schimb intercultural de excepție.

Metodele prezentate și atelierele de lucru au urmărit învățarea centrată pe elev și colaborarea dintre elevi atât în timpul orelor de curs, cât și în afara acestora. Astfel, activități precum „Engaging the learner: What motivates today’s students?” și „Get them talking! Encouraging your students to speak” au urmărit nu doar prin dezbateri şi discuţii libere, ci și prin aplicații practice, încurajarea elevilor în a se exprima în limba engleză cu mai multă încredere de sine. „Learner styles & multiple intelligences” a prezentat un interes deosebit în rândul tuturor cursanților, fiind prezentate activităţi care pot fi folosite pentru descoperirea dar şi dezvoltarea celor opt inteligenţe: lingvistică, logico-matematică, spaţial-vizuală, corporal-kinestetică, muzicală, interpersonală, intrapersonală şi naturalistă.

· Adaptabilitate

În cadrul cursului din Malta s-au studiat metode și tehnici de lucru moderne, dintre care se pot aminti „The Chemistry of words – collocations, The dictation revival, story-telling, cuisinaire rods” și exploatarea resurselor multimedia în cadrul orelor de limbă străină: documente audio-video, filme, cântece, spoturi publicitare etc., precum și folosirea aplicațiilor online GoConqr, Socrative sau Kahoot. Folosirea acestor aplicații oferă profesorului un feedback imediat și îipermite să adapteze sarcinile de învăţare astfel încât acestea să corespundă nivelului de pregătire şi intereselor elevilor.

Nu au fost uitate de organizatori nici vizitele culturale în care participanții au avut ocazia să viziteze capitala actuală a Maltei – La Valetta, precum și vechea capitală a insulei – Mdina.

În urma acestui curs, cele trei profesoare de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și-au îmbunătățit metodele de predare-învățare-evaluare, precum și competențele lingvistice și culturale. Învățarea într-un mediu intercultural, alături de profesori din Germania și Polonia, a fost pentru cadrele didactice sucevene o experiență unică, un bun prilej de a cunoaște profesori noi, de a lega prietenii.