Duminică, 6 Septembrie 2020 (15:36:42)

Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că președintele PNL al Consiliului Județean Suceava simte că va pierde aceste alegeri locale și încearcă să iasă în evidență cu orice. „Ca și cum nu ar mai avea nimic de făcut în județul nostru, domnul Flutur deja proiectează un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina prin Siret, pe viitoarea autostradă A7”, a spus Ioan Stan. El a adăugat că este evident că lucrările pe tronsonul Siret-Pașcani nici măcar nu au început, însă Gheorghe Flutur deja se pregătește să inaugureze noua vamă. „Doar vorbitul, nu-l costă nimic! Cu munca e mai greu pentru domnia sa. Că la joc și voie bună, știm că face față. Probabil de asta este și așa nervos în ultima vreme: pentru că nu are vreo horă în care să se prindă”, a precizat liderul PSD Suceava. Ioan Stan a adăugat că până la inaugurarea noului punct vamal, îi amintește lui Gheorghe Flutur că are deja un punct de trecere a frontierei în Siret. „Este vorba despre actuala vamă Siret, pe care ne-a criticat în mod repetat că nu am reușit s-o modernizăm în ritmul dorit de dumnealui. Iată că au trecut mai bine de 10 luni de când guvernul lui este la conducere și ce a făcut domnul Flutur pentru modernizarea vamei Siret? Absolut nimic! După cum tot nimic va face și cu restul proiectelor sale mult trâmbițate. Atâta poate: să se laude cu munca altora, să mintă și să facă planuri de viitor pe care știe că nu le va pune niciodată în practică”, a mai declarat Ioan Stan. El a spus că pentru că simte că va pierde aceste alegeri locale, fiecare ieșire publică a lui Gheorghe Flutur „este presărată cu minciuni” din ce în ce mai mari și proiecte din ce în ce mai nerealiste. Stan a declarat că Gheorghe Flutur stie că dacă pierde alegerile de pe 27 septembrie nu mai înseamnă nimic pentru suceveni, nici pentru PNL, iar numărătoarea inversă a început.