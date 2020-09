Joi, 3 Septembrie 2020 (12:01:45)

Directoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, prof. Tatiana Hladiuc, a fost depistată pozitiv la testul Covid 19. Ea a primit rezultatul testului pe 2 septembrie, după ce a fost testată pe 31 august. Prof. Tatiana Hladiuc ne-a spus că este asimptomatică dar conform protocoalelor s-a internat la Spitalul Județean Suceava pentru 48 de ore. După externare, va mai sta în izolare la domiciliu încă 12 zile. Din ce ne-a spus directoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, mai este un angajat al Colegiului Alimentar care a fost informat de DSP Suceava că este pozitiv la testul COVID 19. De la această unitate de învățământ s-au testat 90 de persoane, însă nu toate au primit rezultatele. „Noi am încheiat un contract de prestări servicii cu un laborator medical. Mie mi se pare o idee bună ca toate cadrele didactice să se testeze. Noi, la Colegiul Alimentar, suntem pregătiți pentru noul an școlar cu dezinfectanți, am propus IȘJ-ului un sistem hibrid, dar după începerea școlii sunt sigură că vor fi mai multe probleme. După ce ies de pe poarta școlii, elevii sunt liberi... cine îi ține sub supraveghere?”, a mai completat prof. Tatiana Hladiuc.

Vă reamintim că primarul Sucevei, Ion Lungu, a propus ca toate cadrele didactice şi personalul auxiliar din unităţile de învăţământ din municipiul Suceava să fie testate pentru Covid, pe banii primăriei, înainte cu 72 de ore de începerea anului şcolar. Astfel, testarea ar trebui să aibă loc vineri, 11 septembrie a.c.. Potrivit primarului, este vorba despre 1.950 de persoane, care se pot testa gratuit, fie la un laborator din sistemul public, fie în sistem privat. Unitățile de învățământ din municipiul reședință de județ ar urma să încheie contracte de prestări servicii cu laboratoarele respective, iar administrația locală va achita contravaloarea testării. Posibilitate de testare a unui număr atât de mare de persoane are Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, cu condiția ca laboratorul să lucreze în weekendul 11-13 august în două schimburi.

Consiliul Județean Suceava a aprobat deja tariful pentru Spitalul Județean Suceava, care va începe testarea la cerere cel mai probabil de săptămâna viitoare: 250 de lei pentru testarea RT PCR cu comunicarea rezultatului în 48-72 de ore și 400 de lei pentru comunicarea rezultatului în două ore.

Pe de altă parte, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava trage un semnal de alarmă cu privire la intenția Primăriei municipiului Suceava de a testa, la început de an școlar, toți angajații din învățământul preuniversitar din municipiu, sindicaliștii susținând că această măsură nu rezolvă problema siguranței din școli. Giani Leonte, președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava, spune că o astfel de intenție naște multe întrebări. „Cum poți face prevenția dacă nu testăm și elevii? Există angajați care nu vor dori să-și facă testul; ce se va întâmpla cu ei? Nu vor fi primiți la școală, nu vor fi plătiți? Are municipiul Suceava capacitatea de a testa un număr atât de mare de persoane într-un interval atât de scurt? La intrarea în școală cine interpretează testul? Ce utilitate are testul efectuat cu 3 zile înainte de începerea cursurilor?”, sunt întrebările ridicate de președintele ASI Suceava.