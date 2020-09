Joi, 3 Septembrie 2020 (18:14:35)

Liderul PSD Suceava și candidatul acestui partid pentru funcția de primar al Sucevei, Dan Ioan Cușnir, a declarat că în viitorul Consiliu Local nu se va mai face politică, ci doar administrație. Dan Cușnir a spus că această campanie electorală pentru alegerile locale dezvăluie cât de bine pregătiți sunt candidații pentru un mandat, arată dacă înțeleg sau nu realitatea politică și dacă au capacitatea de a se adapta schimbărilor inerente vremurilor.

„Am analizat invitația domnului Lungu către electorat de a vota consilierii PNL pentru a avea majoritate absolută în Consiliul Local, explicând insistent că e nevoie de majoritate pentru a evita <blocaje>. Istoria ne-a demonstrat că majoritatea absolută a fost întotdeauna toxică, dar actualul primar o cere în continuare. De ce? Pentru că depinde de o abordare opacă în regim <totul sau nimic> în care măsuri bune au fost împachetate cu tot felul de aranjamente. Au nevoie de majoritate absolută pentru a conduce în continuare orașul în mod tiranic, lipsit de transparență”, a spus Cușnir. El a precizat că actuala conducere PNL a Primăriei Suceava are nevoie de o majoritate absolută în Consiliul Local doar pentru a continua „prăduirea domeniului public”, pentru a continua defrișarea Sucevei și pentru a distruge în continuare spațiile verzi dintre blocuri. „Ne-am opus cu vehemență acestor practici. Am spus stop ilegalităților, dar în mintea lor asta înseamnă că am blocat dezvoltarea. Am blocat dezvoltarea intereselor personale, dar am protejat domeniul public și spațiile verzi”, a precizat candidatul PSD pentru Primăria Suceava.

El consideră că viitorul primar trebuie să fie pregătit pentru un alt peisaj politic, în care formațiuni noi, legitime, vor avea un cuvânt de spus. Dan Cușnir a declarat că din funcția de primar va schimba actualul sistem rigid și opac într-unul transparent, în care interesul sucevenilor să primeze. „Vom schimba formatul de negociere, argumentele fiind doar de legalitate și de necesitate. Voi elimina vechile practici de vot pe criterii politice. Începând cu data de 27 septembrie, în Consiliul Local Suceava nu se va mai face politică, se va face doar administrație. Vom construi o majoritate care înțelege că sucevenii sunt în centrul agendei publice.

De aceea am convingerea că este nevoie de alt creier care să administreze Suceava, unul care înțelege realitatea politică a zilei de mâine și care pune interesul public deasupra interesului personal sau de grup”, a declarat Dan Cușnir, care a mai adăugat că din discuțiile avute pe stradă, în cartiere, a constatat că și sucevenii vor o abordare nouă în relația administrație-cetățeni.