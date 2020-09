Miercuri, 2 Septembrie 2020 (13:02:30)

Conform datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), anul şcolar 2020-2021 începe pe 14 septembrie 2020 şi se va încheia pe 18 iunie 2021. Noul an școlar are 34 de săptămâni şi 167 de zile. Este împărţit în două semestre şi patru vacanţe pentru toţi elevii, plus o vacanţă pentru elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniţă. Potrivit edu.ro, structura anului școlar cuprinde semestrul I, din 14 septembrie 2020 până pe 29 ianuarie 2021, şi semestrul al II-lea, din 8 februarie 2021 până pe 18 iunie 2021. Pentru cei interesați, Edupedu.ro a pus într-o formă simplă calendarul anului şcolar 2020-2021, astfel încât să poată fi descărcată, salvată în calculator sau chiar imprimată.Astfel, structura anului școlar 2020-2021 este următoarea: Semestrul I (17 săptămâni), Cursuri: luni, 14 septembrie 2020 – marți, 22 decembrie 2020; Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – până la clasa a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020;Vacanța de iarnă: miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2020; Cursuri: luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021; Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021; Semestrul al II-lea (17 săptămâni): Cursuri: luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021; Vacanţa deprimăvară -1: vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021 (Paștele Catolic va fi în 2021 pe data de 4 aprilie); Cursuri: luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021; Vacanță de primăvară - 2: vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021 (Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data de 2 mai); Cursuri: luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021; Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 19 iunie 2021.