Marţi, 1 Septembrie 2020 (13:26:32)

Părinții nu vor ști mai devreme de 10 septembrie cum vor începe copiii lor școala, pe 14 septembrie. Și asta pentru că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că abia pe 10 septembrie, consiliile de administrație ale școlilor vor prezenta comitetelor județene, Direcțiilor de Sănătate Publică și Inspectoratelor Școlare Județene scenariul pentru care au optat pentru începerea cursurilor în noul an școlar. „Libertatea acordată unităților de învățământ sub coordonarea inspectoratelor școlare și a comunității - Comitetul pentru Situații de Urgență - este aceea de centralizare în contextul în care vrem ca fiecare unitate școlară să înceapă pe un scenariu particular acest an școlar. Primordială pentru a începe în acel scenariu 1, verde, este distanțarea”, susține ministrul Nelu Tătaru. Propunerile școlilor se vor baza pe datele de la Institutul Național de Sănătate Publică. Concret, luni, 7 septembrie, Institutul Național de Sănătate Publică va face publică evaluarea fiecărei unități administrativ-teritoriale, a mai spus Nelu Tătaru. Tot ministrul Sănătății a mai declarat marți, 1 septembrie, într-o conferință de presă, că preșcolarii până la 5 ani nu vor purta mască. El a venit și cu vestea că nu va mai exista declarația pe propria răspundere a părinților, la începerea grădiniței și a școlii, „urmând ca fiecare dintre noi să avem responsabilitatea acelui triaj observațional din informarea părinților sau din informarea cadrelor didactice”.