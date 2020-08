Luni, 31 August 2020 (11:34:44)

Un bărbat din satul Buda, comuna Zvoriștea, a ajuns în arestul poliției județene, reținut 24 de ore, după ce s-a urcat la volan în stare avansată de ebrietate, având și permisul de conducere reținut iar la semnalul unui echipaj de poliție a fugit. Duminică, în jurul orei 17.40, polițiștii de la Secția Rurală Adâncata, acționând în baza unor informații, pe un drum neclasificat din satul Buda, comuna Zvoriștea, a făcut semnal de oprire unui Opel Vectra, condus de un localnic.

Bărbatul de la volan nu a oprit la semnal, îndreptându-se cu mașina spre locuința sa. El a fost urmărit și încătușat de polițiști în apropiere de locuința sa. Mihai C., în vârstă de 46 de ani, localnic, are permisul de conducere reținut pentru alte abateri la regimul rutieri iar etilotestul a indicat concentrația de 1,27 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost dus de polițiști la Spitalul Județean Suceava, unde a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge. Polițiștii au deschis dosar penal privind infracțiunile de „conducere fără permis” și „refuz de recoltare probe biologice”, iar duminică seară a fost introdus în arestul poliției județene, reținut 24 de ore.