Vineri, 28 August 2020 (17:13:49)

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care candidează pentru un nou mandat, a transmis un mesaj către suceveni la începutul campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie. Gheorghe Flutur i-a invitat pe suceveni să-i acorde votul lui și echipei sale pentru a continua proiectele de dezvoltare a județului și pentru creșterea nivelului de trai al populației. „Vă rog să acordați un vot pentru președinția Consiliului Județean Suceava pentru mine și pentru echipa mea. Am fost și voi fi alături de dumneavoastră la bine și la greu. Am petrecut multe lucruri împreună”, a spus Flutur. El a subliniat că își dorește din tot sufletul aducerea la normalitate a Sucevei, după greaua încercare din perioada pandemiei. „Am făcut împreună cu dumneavoastră multe lucruri bune pentru modernizarea acestui județ. Vin cu experiență, cu hotărâre, cu energie, cu bună credință și cu frică de Dumnezeu să ajut județul meu drag, Bucovina mea dragă. Puneți-mă la treabă. Am proiecte mari pentru județul Suceava. Vă rog să mă judecați după ceea ce am făcut pentru acest județ până acum”, a spus președintele CJ Suceava. El a precizat că are un program foarte ambițios, cu echipa sa de consilieri și de „primari minunați” din județul Suceava pentru dezvoltarea zonei. „Mă refer la bunăstarea dumneavoastră, la confortul și siguranța dumneavoastră. Investițiile mari care urmează în județul Suceava se referă atât la Spitalul Județean, unde se vor construi un spital de copii și unul de boli infecțioase. La Aeroportul Suceava, pentru construirea unui nou terminal și dublarea numărului de pasageri. Drumuri județene. Doresc să terminăm rețeaua de drumuri care trebuie modernizată. Apă canal. O treime din populația județului este prinsă în marele proiect de apă și canalizare. Gazul metan. Aducerea gazului metan la cel puțin încă pe atâta populație cât este astăzi racordată în județul Suceava. Proiecte turistice de promovare a Bucovinei, a întregului județ, de asociere turistică a stațiunilor de interes național care să aducă și mai mulți turiști. Și nu în ultimul rând marile proiecte de autostrăzi”, a declarat Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că vrea ca de numele său și al echipei sale să se lege autostrada care va face legătura dintre Suceava și București, investiție la care lucrurile au intrat în linie dreaptă, și autostrada din Suceava către Vatra Dornei și Occident. Sunt proiecte extrem de ambițioase. Am proiecte pentru tineri, pentru oameni în vârstă, pentru Universitatea Suceava, pentru școli și pentru mediul de afaceri. Doresc, și mă știți bine, să fiu un om implicat. Așa am fost toată viața. De aceea vă chem cu prietenie și cu mult respect să veniți alături de mine, să dați un vot pe 27 septembrie pe poziția doi de pe buletinul de vot, pentru Gheorghe Flutur președinte al Consiliului Județean și pentru echipa mea la Consiliul Județean Suceava”, a precizat Flutur. El a solicitat un vot și pentru echipa de primari liberali din județul Suceava, „oameni de toată isprava”, împreună cu care va lucra în parteneriat. „Parteneriat voi face cu toată lumea pentru binele județului Suceava. Doresc o relație bună cu societatea civilă, cu biserica, cu sindicatele, patronatele, cu familiile oamenilor și voi lupta pentru ca oamenii să fie respectați. Doamne ajută!”, a încheiat Flutur.