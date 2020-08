Miercuri, 26 August 2020 (14:37:39)

Numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus și încă nevindecate, în județul Suceava, este de 347, conform informării de presă transmisă miercuri de Prefectura Suceava. Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 39 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 27 au câte un caz, 28 au sub cinci cazuri în evoluție, 16 au sub zece cazuri în evoluție, iar 4 au peste zece cazuri în evoluție. Municipiul Suceava are la acest moment 61 de cazuri în evoluție.

Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, în județul Suceava se înregistrează un număr de 4.278 de persoane declarate vindecate.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 13 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 20 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 568 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 157 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 106 pacienți sunt în zona tampon și 305 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 157 pacienți diagnosticați Covid- 19, 95 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 50 forme ușoare, iar 12 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care cinci sunt ventilați mecanic.

Spitalul Județean de Urgență Suceava dispune, la această dată, de 320 de paturi libere, din care 34 pentru pacienți Covid-19, 188 în sectorul non-Covid și 98 pentru zona tampon. La unitatea ATI sunt disponibile 7 paturi pentru pacienți non- Covid și 23 de ventilatoare, din care 5 pentru pacienți Covid-19.

La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 64 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 11 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

În carantină sunt 419 de persoane, iar izolare la domiciliu se află 64 de persoane.

Prefectura a mai informat că în cursul zilei de 24 august polițiștii au desfășurat activități în context Covid 19, fiind verificate 412 persoane și 34 de societăți comerciale și au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, în valoare de 12500 lei, pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsurilor pentru diminuarea impactului riscurilor, conform Legii nr.55/2020.

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, îndeamnă din nou cetățenii să fie precauți, să respecte regulile de igienă cu strictețe și să poarte masca de protecție corect, în special în locurile aglomerate. „În această perioadă orice neglijență are costuri sociale, financiare și de timp mult prea mari. Reduceți la minim contactul în zonele comune, încercați să fiți vigilenți pentru că, din păcate, uneori această boală ne obligă să plătim prețul suprem- o viață omenească. Dacă ați fost în concediu, înainte de a vă relua activitatea, vă rugăm să vă faceți o autoevaluare a stării de sănătate și să apelați la medic în cazul în care aveți simptome.

Încercați să vă protejați permanent pentru a vă feri de infecție și urmările ei, atât dumneavoastră, cât și cei dragi dumneavoastră”, este mesajul prefectului.