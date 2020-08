Marţi, 25 August 2020 (15:16:22)

Gheorghe Schipor, primarul în funcție al orașului Vicovu de Sus, a scăpat de închisoare in extremis. Curtea de Apel Suceava a admis apelul declarat de inculpatul Gheorghe Schipor și în loc de 2 ani și 2 luni cât primise la Judecătoria Suceava a fost condamnat la 1 an și 10 luni, dar cu suspendare. În plus, magistrații au stabilit un termen de încercare de 3 ani și 10 luni, iar cele patru părți civile din dosar au de primit fiecare câte 48.750 de lei, plus cheltuieli de judecată în valoare fiecare de câte 5.422 de lei,

Cazul acestui accident este unul cu totul ieşit din comun. Vorbim de un accident mortal petrecut tocmai în aprilie 2009. Iniţial, pentru acel accident mortal a fost trimis în judecată un alt şofer, care a fost de multă vreme şi condamnat. Rudele femeii moarte în accident, dar şi fostul viceprimar din Vicovu de Sus au contestat ordonanţele de clasare.

Ancheta a fost redeschisă de procurorii superiori, iar dosarul a trecut pe la mai mulţi procurori, pentru ca în cele din urmă să fie preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În cele din urmă, în vara anului trecut, inculpatul Gheorghe Schipor a fost trimis în judecată pentru ucidere în culpă.

Pe 4 aprilie 2009, Gheorghe Schipor circula la volanul unui Mercedes E Classe, pe E85, de la Rădăuţi spre Suceava. În apropiere de Dănila, Gheorghe Schipor a intrat în depăşirea unei Dacii Papuc, la volanul căreia se afla Aurel Cioată, în vârstă de 63 de ani, din Dorneşti. Conform variantei primarului, şoferul Daciei staţiona şi a virat brusc la stânga, ieşindu-i în faţă. A urmat un impact în urma căruia Dacia a fost proiectată în afara şoselei. Dacă şoferul a scăpat cu viaţă, Viorica Hubca, de 59 de ani, din Dorneşti, pasageră, a fost aruncată din Dacia Papuc şi a murit aproape instantaneu.