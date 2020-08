Luni, 24 August 2020 (13:37:35)

Distribuția cazurilor Covid -19 pe cele 114 unități administrativ- teritoriale din județul Suceava arată că 39 dintre acestea nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 28 au câte un caz în evoluție, 23 au sub cinci cazuri în evoluție, 18 au sub zece cazuri în evoluție, iar 6 au peste zece cazuri în evoluție, conform informării de presă transmisă, luni, de Prefectura Suceava. Am făcut demersuri la autorități pentru a afla numărul de cazuri active din fiecare localitate în parte, dar de la toate nivelurile am primit același răspuns: Grupul de Comunicare Strategică nu autorizează comunicarea acestor informații.

Luni dimineață, în județul Suceava erau raportate 349 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

În ultimele 24 de ore, au fost internate 15 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 16 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 567 de pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 148 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 107 pacienți sunt în zona tampon și 312 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 148 de pacienți diagnosticați cu Covid- 19, 92 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 40 forme ușoare, iar 16 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care cinci sunt ventilați mecanic.

Luni dimineață, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispunea de 330 de paturi libere, din care 47 pentru pacienți Covid-19, 187 în sectorul non-Covid și 96 pentru zona tampon. La Terapie Intensivă era disponibil un pat pentru pacienți non- Covid și 21 de ventilatoare, din care 5 pentru pacienți Covid-19.

La Spitalul Municipal Rădăuți erau internați 77 de pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 8 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

Persoanele suspecte cu Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

Numărul total al sucevenilor testați până în prezent este de 41.097 de persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 166 de persoane.

În carantină sunt 428 de persoane care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 și persoane sosite din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat. De asemenea, în izolare la domiciliu se află 50 de persoane diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării.

Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului se înregistrează un număr de 4.214 de persoane declarate vindecate.

În ceea ce privește activitatea poliției în context Covid, în cursul zilei de 23 august au fost verificate, cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse, 458 persoane și 84 de societăți comerciale. Au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, în valoare de 24.250 de lei, pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsurilor pentru diminuarea impactului riscurilor.