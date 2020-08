Luni, 17 August 2020 (17:25:24)

Ziua Marinei, desfășurată în mod tradițional pe malul mării în fiecare an pe data de 15 august, a avut în acest an ca oaspete un veteran de război din comuna Dumbrăveni, în vârstă de 98 de ani.

Ministerul Apărării Naționale a remarcat prezența la eveniment a nonagenarului venit din celălalt colț al României.

”Am avut onoarea de a-l întâlni, la Ziua Marinei, pe veteranul de 98 de ani, Filoti Vasile. Ne-a mărturisit mândru că a venit la Constanța tocmai din Suceava”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Un reprezentant al ministerului a redat amintirile pe care veteranul i le-a relatat, de Ziua Marinei:

"Mă numesc Filoti Vasile. Am 98 de ani și sunt din Suceava, comuna Dumbrăveni. Am fost veteran de război. Acea experiență a fost cu adevărat trăită. Când o trăiești e una, nu că azi ai trăit-o și mâine ai uitat-o. Odată ce ai trăit acea experiență nu o uiți niciodată. Când îmi aduc aminte cât am suferit și cât am răbdat... Așa ceva nu poți uita! Am o familie frumoasă, am băieți, nepoți, strănepoți. Ieri (n.r. pe 14 august) am venit la Constanța, am fost la un nepot la Mangalia și de acolo am venit aici, la Ziua Marinei. A fost un spectacol foarte frumos. Acele experiențe ale războiului le-am trăit. Am stat peste 4 ani de zile numai între gloanțe. În fața ochilor am văzut moartea. Nu pot uita acele amintiri. Odată ce ai trăit acele experiențe nu le uiți niciodată. Trebuia să am mare grijă. Dacă oleacă nu eram atent sau scoteam capul afară, acum nu mai eram. Erau doar morți. Peste tot. Mă gândeam că nu o să mai văd România niciodată. Am ajuns înapoi în țară, dar experiența războiului nu o să o pot uita niciodată. A fost foarte dureros."

Ministerul Apărării Naționale i-a transmis mulțumiri speciale pentru participare lui Vasile Filoti, având în vedere atât vârsta înaintată, cât și distanța de la care a venit.