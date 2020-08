Sâmbătă, 15 August 2020 (13:07:41)

Un tânăr în vârstă de 32 de ani a ajuns în arestul poliției județene, reținut pentru 24 de ore, după ce s-a urcat la volanul unei mașini deși nu are permis de conducere și era în stare foarte avansată de ebrietate. Tânărul a fost prins după ce a intrat cu mașina în gardul unei case iar poliția a primit un apel de urgență prin 112.

Vineri, 14 august, în jurul orei 12.30, Secția de Poliție Rurală Marginea a trimis un echipaj la Burla, unde s-a anunțat că un autoturism a intrat în coliziune cu gardul unui imobil. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat atât autoturismul cât şi conducătorul auto, un localnic de 32 de ani, care a declarat faptul că, în timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal neclasificat din comuna Burla, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, intrând în coliziune cu gardul unui imobil. Primul aspect constatat de polițiști a fost că tânărul era în stare avansată de ebrietate. Verificarea cu etilotestul a indicat concentrația de 1.65 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, o alcoolemie imensă, care se transpune într-o concentrație de peste 3 la mie în sânge. Verificarea bazei de date a arătat că același tânăr nu este nici posesor de permis de conducere. Având în vedere că este vorba deja de două infracțiuni la regimul rutier, una mai gravă decât alta, s-a decis ca bărbatul de 32 de ani să fie reținut în arestul poliției județene, pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Procurorul de caz de la Rădăuți va decide ce măsuri restrictive se impun mai departe în acest caz.

Acesta nu este singurul caz de șofer pericol public depistat vineri pe șoselele din județul Suceava.

Pe 14 august, în jurul orei 21.00, o patrule de poliție de la Secția Preutești a oprit pentru control, pe un drum din localitate, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul în municipiul Suceava. Tânărul de la volan mirosea a alcool iar etilotestul a indicat și aici o alcoolemie mare, 1,04 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”.