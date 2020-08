Vineri, 14 August 2020 (14:18:47)

Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Județean. La depunerea dosarelor de candidatură, Mirela Adomnicăi a fost însoțită de senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, și de candidații pentru posturile de consilier județean. Fostul prefect al județului, Mirela Adomnicăi, a spus că echipa de candidați a PSD este una de profesioniști. „O echipă care își reprezintă localitățile în acest mic Parlament județean care este Consiliul Județean. Am încrederea și convingerea că o va reprezenta cu cinste și va contribui la dezvoltarea fiecărei localități. Așa cum am declarat centrul județului va fi în fiecare localitate”, a precizat candidatul PSD pentru președinția CJ Suceava. Mirela Adomnicăi a precizat că după lansarea oficială a candidaturilor, începând de sâmbătă echipa PSD va reveni pe teren, în fiecare localitate a județului pentru a prezenta programul sau pentru județul Suceava. „Vom reveni pe teren, în județ, printre suceveni, pentru a le prezenta proiectul nostru pentru județul Suceava. Avem un proiect care se centrează pe două obiective, pe construcția imaginii județului Suceava la nivel național și relansarea județului din punct de vedere economic. Și am convingerea că prin această muncă, printre suceveni, printre oamenii acestui județ vom reuși să-i convingem că proiectul nostru este cel mai bun și că echipa noastră este cea mai bună. Și pe 27 septembrie această încredere va fi exprimată prin votul dat candidaților PSD”, a încheiat Mirela Adomnicăi.