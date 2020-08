Miercuri, 12 August 2020 (11:52:44)

Cazul de tentativă de omor de la Arbore pare să fie departe de a fi unul simplu din punctul de vedere al anchetei judiciare. Trei localnici au fost arestați preventiv pentru tentativă de omor sub acuzația că au năvălit înarmați cu macete pe terasa unui bar și l-au lovit la nivelul capului și umerilor pe un bărbat care era la terasă. Victima este Tiberius Vântu, proprietarul barului din centrul comunei Arbore. Acesta s-a refugiat în interiorul barului și a fost diagnosticat cu leziuni care necesită 10-12 zile de îngrijiri medicale. Concluzia procurorului criminalist de caz a fost că viața victimei a fost pusă în pericol.

Cei trei atacatori identificați și ajunși după gratii, Marian Râpă, Cătălin Râpă și Ciprian Hrib, sunt toți din Arbore, fiind veri. Aceștia din urmă susțin că au reacționat după ce unul dintre ei a fost tăiat cu cuțitul. Sunt și imagini video filmate din mașina în care erau cei trei, în care apare Tiberius Vântu cu un cuțit în mână. Mai mult, acesta era însoțit de un amic care a scos la un moment dat un pistol.

Prezentăm în continuare punctul de vedere al inculpatului Cătălin Rîpă, prin intermediul avocatului Tudor Sălăgean:

”În 04.08.2020 în timp ce eram pasager în auto condus de un tip pe nume Vasile, împreună cu Râpă Marian și Hrib Ciprian, pe drumul public DN 2H am fost opriți în trafic ilegal de Vântu Tiberius, însoțit de Câmpan Gheorghe zis Betonaș și alte persoane. Am fost înjurați și jigniți de aceștia pentru că suntem de etnie rromă. Precizam că Vântu Tiberius a fost înarmat tot timpul cu un cuțit (a se vedea filmulețul filmat de noi cu telefonul, de la minutul 2 pana la sfârșit), iar Câmpan Gheorghe avea un pistol (sec 48-50). Subsemnatul Râpă Cătălin, am fost scos din mașină de Tiberius lovit și pus pe capota mașinii după care am fost înjunghiat în zona inimii la aproximativ 5 cm cu cuțitul pe care acesta îl avea. Ulterior verii mei Râpă Marian și Hrib Ciprian au coborât să mă salveze și au urmat incidentele. Precizez ca săbiile/machetele sunt și au fost proprietatea exclusivă a lui Vântu Tiberius și au fost luate de către noi pentru a ne apară din SUV-ul acestuia. Noi nu am mers acolo înarmați pentru a omorî pe nimeni. Ulterior din data de 5 august și până când am fost ridicați am încercat sa depunem plângere la politia Arbore dar am fost refuzați pe motiv că suntem rromi. Am încercat sa scoatem certificate medico-legale la Rădăuți dar medicul legist era în concediu, iar ulterior am fost arestați”. Cătălin Râpă nu are certificat medico-legal, din motivele explicate mai sus, dar are câteva leziuni pe corp care ar putea fi provocate cu cuțitul.

Din informațiile noastre, după arestare acelor trei anchetatorii au dispus de urgență examinarea medico-legală a celor trei, pentru a se verifica ce reclamă ei.

După cum am arătat deja în Monitorul de Suceava, agresiunea este din data de 4 august, dar cei trei au fost reținuți în arest luni, în timp ce marți, 11 august, Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru următoarele 30 de zile. Cei trei atacatori identificați și ajunși după gratii, Marian Râpă, Cătălin Râpă și Ciprian Hrib, sunt puși sub acuzare, pe lângă tentativă de omor, și pentru infracțiunile de amenințare, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Din ancheta Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a rezultat că ”Îîn seara zilei de 4 august 2020, în intervalul orar 23:20-23:30, cei trei inculpați s-au organizat și înarmat fiecare cu câte o sabie metalică de tip macetă, după care s-au deplasat lângă și apoi pe terasa unui bar. Acolo, în prezența mai multor clienți, după un scurt conflict verbal, au lovit cu săbiile în mod repetat, cu intensitate, la nivelul capului și al umerilor, pe persoana vătămată, producându-i acesteia leziuni prin lovire și tăiere care au necesitat pentru vindecare 10-12 zile îngrijiri medicale. Persoana vătămată, cu ajutorul unor persoane aflate pe terasa barului, a reușit să se refugieze și baricadeze în interior, iar inculpații au proferat amenințări cu moartea la adresa sa și au lovit ușa și fațada clădirii barului cu săbiile, provocând teamă și indignare clienților prezenți”.

Procurorii nu au făcut nici o referire la evenimentele anterioare, pe care le semnalează acum inculpații însă probabil că vor cerceta și aceste aspecte.