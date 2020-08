Marţi, 11 August 2020 (12:04:42)

O amplă acțiunea de dezinsecție a avut loc luni seară în municipiul Rădăuți. Acțiunea s-a derulat pentru a combate țânțarii, muștele și insectele târâtoare din perimetrul municipiului, iar pentru o eficiență cât mai sporită s-a apelat la sprijinul unui elicopter.

Practic, este a doua etapă a unei acțiuni care a demarat pe 26 iulie și a continuat și pe 27 iulie. În ambele cazuri a fost folosit EXIT 100 SC (cypermethrin 100g/l SC), care nu conține elemente componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice.

Nistor Tatar, primarul municipiului Rădăuți, a precizat că o astfel de acțiune era extrem de utilă, mai ales că ploile substanțiale căzute în această vară au favorizat înmulțirea insectelor.

”Am convingerea că această a doua etapă a dezinsecției a fost făcută cu simț de răspundere și își va face efectul dorit, iar rădăuțenii vor fi mai protejați în fața insectelor. Am mers pe varianta cu elicopterul pentru a fi cât mai eficienți și pentru a acoperi toate zonele orașului. În plus, și timpul alocat acestei acțiuni de dezinsecție a fost mult mai mic, decât dacă am fi acționat cu echipaje pedestre”, a arătat Nistor Tatar.