Luni, 10 August 2020 (17:26:50)

Primarul Sucevei, Ion Lungu, și-a înregistrat, luni, dosarul de candidatură din partea PNL pentru cel de-al cincilea mandat de edil al municipiului reședință de județ. Liderul Organizației Municipale Suceava a PNL, Ion Lungu, a fost însoțit la depunerea candidaturii de președintele liberalilor suceveni, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, precum și de candidații PNL pentru Consiliul Local.

După depunerea candidaturilor, Ion Lungu a ținut să precizeze faptul că PNL vine în fața sucevenilor cu o listă de candidați din toate cartierele, profesioniști în domeniile de activitate din care provin, o listă pe care se regăsesc 15 bărbați și 14 femei. El a spus că nu mai puțin de zece candidați de pe lista PNL au sub 35 de ani, iar media de vârstă este de aproximativ 43 de ani. „Este o listă care îmbină experiența, oameni care au profesat, care au fost consilieri locali, care au avut funcții în administrație. Și vreau să fac o mențiune specială. Îi mulțumesc doamnei deputat, prorector, profesor universitar Sanda-Maria Ardeleanu, care a acceptat să revină în echipa liberală. Doamna deputat are o bogată experiență politică, administrativă și m-am bucurat foarte mult că a acceptat să revină în echipa liberală. La fel de important, am avut discuții cu domnul rector Valentin Popa și este clar că doamna Ardeleanu va fi reprezentantul Universității Suceava în Consiliul Local Suceava”, a arătat Ion Lungu.

Lista de candidați PNL pentru Consiliul Local este deschisă de Ion Lungu și continuă cu Lucian Harșovschi, Sanda-Maria Ardeleanu, Angela Zarojanu, Adrian Arămescu, Mihai Flutur, Daniel Ungurian, Silviu-Cristinel Crețu, Ovidiu-Paul Hrițcu, Maria Teodoreanu, Ciprian Anton, Bogdan Păstrăv, Aurel Jescu, Liviana Enea, Vasilică Băițan, Irina Rădăuceanu, Bianca Gheorghe, Liviu Andriescu, Amedeia Vițega, Cristian Pascariu, Radu Nicolai Ștefan, Dănuț Matei, Alexandra Șulea, Teodora Angelica Puițău, Florentina Loredana Țîrdea, Adriana Georgeta Gemănar, Alexandra Luca, Diana Butnariu și Ana Maria Ichim.

Lungu: Vom continua parteneriatul cu CJ Suceava pentru proiecte comune de dezvoltare

Ion Lungu a ținut să îi mulțumească și președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pentru parteneriatul de mai mulți ani existent între Primăria Suceava și administrația județeană, concretizat în numeroase proiecte de dezvoltare. Printre proiectele din acest parteneriat, Ion Lungu a amintit de reabilitarea sediului primăriei, dar și de proiectul pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Suceava, în special în noile cartiere, cu o valoare pentru Suceava de 23 de milioane de euro. „Vorbim apoi și de sprijinirea în comun a învățământului dual, dar și de multe alte proiecte în care colaborăm cu administrația județeană. Pe viitor dorim să colaborăm în continuare pentru dezvoltarea Spitalului Județean, acolo unde noi vrem să facem un pasaj de trecere, dar la fel de importantă este și finanțarea în continuare a spitalului”, a arătat Ion Lungu.

El a adăugat că parteneriatul cu administrația județeană va continua și pentru construcția celei de-a doua șosele de centură a Sucevei, pentru înființarea unui parc industrial, care poate fi amenajat în locația fostei Termica, unde municipalitatea are în proprietate 155 de hectare de teren. „De asemenea, vrem să facem un proiect de centură verde a municipiului Suceava, cu piste de biciclete, către Mitocu Dragomirnei și Pătrăuți. În același timp am discutat cu domnul președinte Flutur și dumnealui a venit cu o soluție concretă, pentru a prelua Casa de Cultură din Suceava. Iar Primăria Suceava va veni în asociere cu Consiliul Județean să putem imediat să reabilităm această Casă de Cultură, să putem să-i dăm adevărata valoare, mai ales că este un monument arhitectonic de excepție”, a mai declarat Lungu, el adăugând că programul electoral complet pentru viitorul mandat de primar va fi prezentat în cursul zilei de miercuri.

La rândul său, Gheorghe Flutur i-a urat succes primarului Sucevei, Ion Lungu, precizând că va fi alături de el și în viitorul mandat, „așa cum am fost și până acum”. Flutur a spus că printre proiectele comune pe care le are în vedere se numără și cel pentru dezvoltarea turismului, pentru a asigura legătura Sucevei cu celelalte stațiuni turistice din județ. El a arătat că Suceava va fi parte din proiectul pe care îl va promova pentru înființarea stațiunii Bucovina, din care vor face parte principalele stațiuni turistice din județ.