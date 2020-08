Sub egida Anului Beethoven

Joi, 6 August 2020 (10:26:42)

Asociația cultural-educativă „Scherzo dell Arte”, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Monitorul de Suceava, Parohia Bisericii „Sf. Înviere” (Biserica „Trei Clopote” Suceava), organizează marți, 18 august, spectacolul caritabil „Muzica unește inimi”, dedicat Georgianei Strugariu, absolventă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, promoția 2020, care a intrat la cea mai prestigioasă facultate de arhitectură din lume (UCL, The Bartlett School of Architecture din Londra, Marea Britanie), dar nu are suficienți bani pentru a se întreţine pe toată perioada de studii. Georgiana Strugariu este o tânără deosebită, care în ciuda unor lovituri puternice primite de la soartă, pierderea ambilor părinți, a reușit să meargă mai departe, să învețe și mai mult și să creadă în visurile ei.

Cântă pentru Georgiana

Evenimentul cultural se va desfășura la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, în condiții speciale. La spectacol, organizat sub egida Anului Beethoven - 250 de ani de la nașterea compozitorului, nu va fi prezent publicul.

Concertul va fi înregistrat și difuzat ulterior pe site-ul Monitorului de Suceava, pe pagina de Facebook a Monitorului de Suceava, pe YouTube și pe alte canale online de socializare, pentru o distribuire cât mai largă. Concertul va fi prezentat de profesoara de pian Elena Andriescu, care a activat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

În program: Ludwig van Beethoven: Sonata nr. 8 op. 13 „Pathetique” P. I; Johann Sebastian Bach: BWV Cantata 147 „Jesu, Joy of Man s Desiring”; Carl Bohme: Der Brunnen / Fântâna; Constantin Dimitrescu: Dans Țărănesc; Robert Schumann: Avânt; Francois Devienne: Duo nr. 3 flaut – violă; Eugen Doga: „Grammophone” vals; Frederik Chopin: Studiul nr. 12 op. 25; Ludwig van Beethoven: Dansuri germane - pian la 4 mâini.

Interpretează: Maja Hrițcu, clasa a X-a, pian, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, Ruxandra Cosmovici, clasa a XI-a, flaut, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Adelin Biru, clasa a VII-a, Poieni Solca, Ionuț Bîrjovanu, clasa a IX-a, violă, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Amelia Șagău, clasa a XII-a, pian, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Lorena Cozmei, absolvent al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava; Cosmin Hulupțuc, pian, student în anul I la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Ajutați-o să-și împlinească visul!

Cei care vor să o ajute pe Georgiana pot să ia legătura cu ea pe pagina ei de Facebook, Georgiana Strugariu, sau pot să depună bani și în contul:Titular: TEODORA STRUGARIU, IBAN: RO71RZBR0000060019773341; Valuta: Lei; Nume bancă: Raiffeisen Bank; Cod swift: RZBRROBU. Deja au fost oameni cu suflet mare care i-au întins o mână de ajutor și cărora studenta le mulțumește din suflet.

Este lăudabilă și inițiativa Asociației cultural-educative „Scherzo dell Arte”, dar și a echipei de muzicieni care doresc să cânte pro bono pentru a sensibiliza publicul și pentru a o ajuta pe Georgiana să-și urmeze visul. Muzica unește inimi! Chiar așa este. Vă vom ține la curent cu data la care va fi difuzat online concertul, dar, până atunci, puteți să o cunoașteți pe Georgiana Strugariu și din materialul postat de noi în Monitorul de Suceava: „Adoptă un student - A intrat la cea mai prestigioasă facultate de arhitectură din lume, dar nu are suficienți bani să se întrețină” (https://www.monitorulsv.ro/Local/2020-07-08/A-intrat-la-cea-mai-prestigioasa-facultate-de-arhitectura-din-lume-dar-nu-are-suficienti-bani-sa-se-intretina).