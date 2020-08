Joi, 6 August 2020 (16:46:13)

Cătălin Cimpoiași, de 47 de ani, cunoscut în Suceava sub numele de ”Cimpa”, a scăpat de pușcărie pe ultima sută de metri. Condamnat de Judecătoria Suceava la 3 ani și 5 luni de închisoare cu executare, ”Cimpa” a atacat soluția la Curtea de Apel Suceava. Între timp, a dat-o la ”pace” cu victima, nimeni altul decât Albert Nenic, un cunoscut al lui ”Cimpa”. În aceste condiții, judecătorii au încetat procesul penal față de Cătălin Cimpoiași sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe și l-au achitat pentru infracțiunea de tulburarea liniștii și ordinii publice. În acest fel, condamnarea mai veche cu suspendare nu a mai fost reactivată, iar ”Cimpa” nu va mai ajunge la pușcărie.

Nici Romeo Matei, un alt inculpat în dosar nu va ajunge după gratii. Și în cazul său condamnarea mai veche nu a fost reactivată după ce Albert Nenic și-a retras plângerea, iar pentru infracțiunea de tulburarea liniștii și ordinii publice a fost achitat. Alexandru Cimpoiași, fiul lui ”Cimpa”, primise inițial 1 an și 1 lună de închisoare cu suspendare sub supraveghere, dar după retragerea plângerii a rămas curat din punct de vedere penal. O altă persoană care a fost trimisă în judecată în acest dosar a rămas cu soluția de la Judecătoria Suceava, de 1 an, 3 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare cu suspendare sub supraveghere și asta pentru că nu a atacat soluția la Curtea de Apel Suceava.

Cei patru au ajuns în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava pe 19 octombrie 2018, dar au fost eliberați după 24 de ore. Incidentul pentru care s-a ajuns la măsura reţinerii celor patru persoane s-a produs în noaptea de 6 spre 7 octombrie, în faţa unui club din centrul municipiului Suceava. Un bărbat în vârstă de 33 de ani, Albert Nenic, nimeni altul decât un cunoscut al celor care au participat la agresiune, a fost lovit de mai multe ori, iar ulterior a ajuns la spital.

În ciuda faptului că a fost bătut, individul a refuzat să depună în primă fază plângere pentru agresiune, dar chiar şi aşa poliţiştii au demarat o anchetă şi în final au dat şi de urma bătăuşilor.