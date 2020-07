Femeie tâlhărită de doi frați recidiviști, unul abia ieșit din pușcărie

Vineri, 31 Iulie 2020 (10:38:33)

Doi frați din comuna Dornești au fost reținuți de judiciariștii de la Biroul de Investigații Criminale Rădăuți pentru tâlhărirea unei femei, în data de 27 iulie. Victima a suferit leziuni serioase în urma atacului, în urma consultației unui medic legist fiind diagnosticată cu leziuni care necesită 8-10 zile de îngrijiri medicale. Frații Florin Ștefan Bobu, de 32 de ani și Ionuț Bobu, de 33 de ani, ambii cu domiciliul în Dornești, au fost puși sub acuzare pentru tâlhărie calificată. Primul are antecedente penale în materie de furturi, în timp ce Ionuț Bocu este și el recidivist și a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare, chiar pentru tâlhărie calificată. Din verificări rezultă că acesta din urmă abia se eliberase din penitenciar la începutul lunii iunie a acestui an. În cursul zilei de joi, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Rădăuți, cu sprijinul unei grupe de luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale, au descins la adresa din Rădăuți unde stăteau cei doi frați. Cei doi au fost identificați și duși la sediul Poliției municipiului Rădăuți, pentru a fi audiați. Joi seară, pe numele celor doi a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, în baza căreia au fost introduși în arestul poliției județene. Vineri, urmează ca cei doi să fie prezentați în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, care va dispune măsurile care trebuie luate în continuare. Având în vedere fapta, cel mai probabil se va propune arestarea preventivă a celor doi.

