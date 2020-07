Joi, 30 Iulie 2020 (16:41:02)

Un șofer prins băut la volan a căzut din lac în puț în numai câteva zeci de minute. Grigore Costică Savu a fost prins în trafic de polițiști în timp ce conducea mașina după ce băuse destul de serios. Numai că, lucrurile s-au agravat în scurt timp, iar bărbatul s-a ales cu un cumul de trei infracțiuni. În tentativa de a mușamaliza totul, el a încercat fără succes să ofere mită unuia dintre polițiști, iar mai apoi, în timp ce era condus la spital pentru prelevarea probelor de sânge, l-a înjurat ca la ușa cortului pe omul în uniformă.

Între timp, dosarul penal a fost soluționat de magistrații de la Tribunalul Suceava, iar Grigore Costică Savu a fost găsit vinovat pentru toate infracțiunile prinse în rechizitoriu. El a primit 1 an și 4 luni pentru dare de mită, 3 luni pentru ultraj și 8 luni pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Cum Grigore Costică Savu mai avea o condamnare mai veche, de 2 ani de închisoare, cu suspendare, iar noile fapte au fost comise în perioada de încercare, judecătorii de la Tribunalul Suceava au revocat suspendarea. Așa se face că bărbatul are de executat o pedeapsă finală de 3 ani, 7 luni și 20 de zile. Soluția Tribunalului Suceava nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.

Faptele care i-au adus condamnarea lui Grigore Costică Savu s-au petrecut pe 7 decembrie 2019, iar la testarea cu aparatul etilotest rezultatul a fost de 0,77 mg/litru în aerul expirat, pentru ca probele de sânge să indice o valoare de 2,33 la mie. Dosarul a fost preluat și instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, iar mai apoi a fost sesizată instanța de judecată.