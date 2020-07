Sâmbătă, 18 Iulie 2020 (19:47:42)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a efectuat, sâmbătă după amiază, o vizită inopinată la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde s-a oprit direct la Unitatea de Primiri Urgențe. După vizita- fulger în UPU, s-a întâlnit cu managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, și cu administratorul public al județului, Irina Vasilciuc. La plecarea din spital, ministrul s-a oprit la poartă pentru a răspunde la câteva întrebări din partea presei.

Întrebat despre motivul acestei vizite neanunțate și de scurtă durată, ministrul Tătaru a declarat că este vorba despre o evaluare uzuală, efectuată periodic în toate județele, cu atât mai mult în zonele în care au fost probleme. „Suceava este un județ cu număr mare de cazuri, astăzi depășit de București, dar ce am găsit astăzi este o altă imagine, cea pe care o cunoșteam dinainte de pandemie la spitalul din Suceava”, a afirmat Nelu Tătaru. Acesta a spus că a vrut să vadă în primul rând UPU, iar ceea ce a găsit l-a impresionat în mod plăcut. „E de apreciat faptul că la acest moment am găsit aceeași rigurozitate ca în momentul în care s-a luat decizia de a schimba managementul, adică personal cu echipament tipic pentru UPU în suspiciunea de Covid, pe care nu pot să spun că-l mai găsesc în multe locuri în momentul ăsta. La fel, evaluarea și timpul de așteptare scurt al pacienților care se prezintă la UPU e de apreciat”, a afirmat ministrul Sănătății și a transmis sucevenilor un mesaj de încredere, că se pot adresa liniștiți Spitalului Județean de Urgență.

„Încurajez cetățenii cu patologie non Covid, că pot veni la spitalul din Suceava deoarece sunt circuite securizate atât pentru Covid, cât și pentru nonCovid. La ce am găsit astăzi, încurajez cetățenii din județul Suceava, care au o patologie cronică, non Covid, să se adreseze spitalului. Cei de aici mi-au spus că nu există acel curaj al pacienților, să vină la spital. Ce am găsit în UPU încurajează și pentru evaluarea acestor patologii”, a precizat ministrul.

Acesta a mai spus că, la acest moment, în județele Botoșani, Suceava și Neamț se înregistrează un număr crescut de teste, dar nu și de pacienți pozitivi și tocmai de aceea a vrut să vadă la fața locului cum stau lucrurile. Tătaru a dat un exemplu de la Botoșani, unde au fost 7 confirmări de infecție cu Covid-19, dintre care trei la persoane care își făcuseră teste ca să plece în concediu. „Voi continua astfel de vizite (n.r. neanunțate) și voi merge în toată țara”, a precizat ministrul.

În ceea ce privește situația din sudul țării și eventualitatea unor măsuri de carantină în județele cu număr mare de cazuri noi, ministrul Nelu Tătaru a afirmat că deocamdată nu se pune problema carantinării în județele cu număr mare de cazuri, ci se fac evaluări pe fiecare situație în parte: „Sunt focare care trebuie stăpânite și acolo vom duce și forțe suplimentare”.

Oficialul guvernamental consideră că revenirea creșterii numărului de cazuri se explică prin nerespectarea riguroasă a regulilor impuse după măsurile de relaxare și prin vidul legislativ în ceea ce privește carantina și izolarea.

„Unde respectarea acestor reguli nu s-au menținut, am putut vedea o creștere. A contribuit și vidul legislativ referitor la carantinare sau izolare la domiciliu și atunci am observat și o creștere a transmiterii libere în comunitate. Avem un număr mare de cazuri, dar avem și un număr mai mare de teste. Trebuie doar să gestionăm corect și cu suport legislativ pe cei confirmați pozitiv, atât prin izolare, cât și prin internare la nevoie”, a spus ministrul Sănătății.

În ceea ce privește cauzele accidentului epidemic de la Spitalul de Urgență Suceava, ministrul Nelu Tătaru a declarat că evaluarea făcută la nivelul ministrului și raportul generalului dr. Ionel Oprea, care a coordonat spitalul în luna aprilie, au fost solicitate și transmise la DNA.