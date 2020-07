Pînă la finele lunii

Vineri, 17 Iulie 2020 (15:18:55)

Shopping City Suceava vine cu vești bune pentru toți cei care trec pragul centrului comercial în căutarea unor piese vestimentare de sezon, accesorii în trend sau articole pentru casă.

În perioada 18 – 31 iulie 2020, cumpărăturile de minimum 200 de lei, pe maximum 3 bonuri cumulate, din magazinele din Shopping City Suceava, sunt răsplătite cu premii garantate. Tot ce trebuie să faci este să te bucuri de sesiuni de shopping în magazinele tale preferate și să treci pe la Info Point cu bonurile de cumpărături.

În plus, magazinele au pregătit prețuri speciale la toate articolele de sezon. Toți cei care doresc să-și reînoiască garderoba de vară sau să descopere ce e în trend în materie de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și articole sportive sunt așteptați la Shopping City Suceava cu reduceri considerabile, pentru sesiuni de cumpărături cât mai reușite.

Vești bune și pentru cei pe care vara i-a surprins în plin proces de reamenajare. Magazinele specializate în articole home & deco vă așteaptă cu o gamă diversificată de produse și idei inspirate pentru proiectele de reamenajare a locuinței.

Promoțiile existente în magazinele din Shopping City Suceava pot fi consultate oricând AICI .După sesiunile de cumpărături, nu uita să treci cu bonurile pe la Info Point, unde, în perioada 18 – 31 iulie 2020, Shopping City Suceava răsplătește alegerile de shopping inspirate cu 1500 de premii instant. Pentru și mai mult shopping, centrul comercial oferă peste 1300 de vouchere de cumpărături, în valoare de 30 de lei fiecare, iar magazinele participante au pus în joc premii pentru chef de cumpărături: papuci de casă și portfarduri oferite de Benvenuti, vouchere pentru dresuri de damă oferite de magazinul Gatta, vouchere de cumpărături în valoare de 25 de lei oferite de magazinul Takko Fashion, vouchere în valoare de 50 de lei oferite de magazinul Medea, parfumuri Armani - In love with you oferite de Marionnaud, vouchere în valoare de 30 de lei oferite de magazinul naturist Dr. Green, vouchere în valoare de 50 de lei oferite de magazinul Contessa și vouchere de 10% discount oferite de magazinul Sofiaman.

Toți cei care doresc să facă cumpărături din magazinele din Shopping City Suceava o pot face zilnic, în mod sigur și responsabil, respectând măsurile preventive implementate de centrul comercial.