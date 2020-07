Luni, 13 Iulie 2020 (10:39:34)

Biroul European de Resurse pentru Educaţie Spaţială – România (ESERO România) a contribuit, prin eforturile profesorului Gabriel Anastasiu, de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Ambasador al Spațiului pentru regiunea Nord-Est, la realizarea unui material didactic dedicat comunicațiilor radio și obținerii de imagini de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Profesorul Anastasiu ne-a explicat că ESERO România este biroul educațional al Agenției Spațiale Europene și are drept scop promovarea materiilor din domeniul STEM (Sțiințe, Tehnologii, Inginerie și Matematica) în școlile din țările membre ale Uniunii Europene și câteva agenții spațiale afiliate ESA. „Materialul la care am lucrat se adresează atât cadrelor didactice din acest spectru, dar în special elevilor dornici să învețe despre modul în care pot lua contact cu astronauții de la bordul ISS (Stația Spațială Internațională). A fost creat la inițiativa șefului de departament al ISS@Radio working Group, din care fac parte și eu, ca membru, reprezentând ESERO România. Am colaborat cu cadre didactice și reprezentanții ESERO din Italia, Irlanda, Spania Marea Britanie și, bineînțeles, cu specialiștii în educație ESA Olanda. Proiectul a fost început în martie 2020 și finalizat la sfârșitul lunii iunie 2020. Eu am lucrat alături de specialiști din Portugalia și Marea Britanie, cu care am reușit integrarea unor module specializate pe sisteme accesibile elevilor. Menționez ca aceste proiecte au ca scop final realizarea unor materiale teoretice și a unor kit-uri care vor fi distribuite către școlile din Uniunea Europeană”, a completat prof. Gabriel Anastasiu.