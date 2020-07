Vineri, 10 Iulie 2020 (09:21:32)

Un tânăr sucevean, Andrei Candrea, voluntar în cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), a obținut locul a II-lea la Concursul de fotografie „Viața Bisericii în timp de pandemie”, organizat, în perioada 15-28 iunie 2020, de Agenția de Știri Basilica.ro, în contextul Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români. În urma evaluării, juriul a ales trei câștigători din cei peste 400 de participanți la Concursul de fotografie „Viața Bisericii în timp de pandemie”, unul dintre ei fiind Andrei Candrea, care a câștigat un aparat foto Instant Fujifilm Instax Mini 70, un album de fotografie și 700 de lei. Pe locul I s-a clasat Mihai Alexe (Târgoviște), iar pe locul al III-lea s-a clasat Georgiana-Mădălina Cimpoeru (Dâmbovița).

Poveste, emoție, fotografie

În fotografia realizată de Andrei apare preotul Iustinian Remus Cojocar, președintele Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), alături de Gabriel, copilul unei familii din Botoșani, care a rămas fără casă în urma unui incendiu. Fotografia a fost surprinsă la Popeni, Botoșani, în timpul unei acțiuni filantropice realizate de Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS).

După cum ne-a povestit Andrei, „fotografia cu care am câștigat premiul al II-lea face parte dintr-un fotoreportaj pe care l-am realizat împreună cu fratele meu, Cezar Candrea, în localitatea Popeni din județul Botoșani, unde Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) a organizat, împreună cu părintele Justinian Remus Cojocar, o acțiune filantropică menită să-l ajute pe Gabriel, copilul unei familii care, în urma unui incendiu, a rămas fără casă și bunuri. Tinerii voluntari au dăruit familiei necăjite, împreună cu părintele Cojocar, o parte din BCA-ul necesar reconstrucției casei. Fotografia câștigătoare îi are în prim plan chiar pe părintele Justinian Remus Cojocar și pe micuțul Gabriel, în timp ce se aflau pe șantierul viitoarei case”. Andrei a primit cu mare bucurie vestea că a câștigat acest premiu, mai ales că fotografia a fost aleasă din peste 400 de fotografii participante. „Dar, mai important decât atât, ne bucură faptul că prin această fotografie am reușit să transmitem povestea micuțului Gabriel și, totodată, emoția pe care noi, ca fotografi, am simțit-o în acea zi, la Popeni, în județul Botoșani”, a adăugat Andrei Candrea.

Familia din Botoșani continuă să fie ajutată de voluntarii suceveni

Părintele Cojocar ne-a spus că îi prețuiește mult cei doi frați, Andrei și Cezar Candrea. „Sunt oameni adevărați, sunt prietenii mei. Filmează și fotografiază excelent. Mi-au fost alături mereu la evenimentele Asociației Culturale <Sfântul Mitropolit Dosoftei> și ale Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS). Concertele, piesele de teatru și acțiunile noastre au fost imortalizate de cei doi frați. Mă bucur pentru premiul pe care l-au luat”, a transmis părintele Cojocar, care a adăugat că este în legătură permanentă și cu familia din Popeni – Botoșani. „Acum urmează să se pună acoperișul, apoi mergem din nou la dânșii, pentru că vrem să le cumpărăm tot polistirenul, adezivul cu plasă și tot sistemul pentru a izola casa. Avem computer și birou pentru Gabriel, niște mobilă, lenjerii, veselă. Pentru copilul care se va naște cam într-o lună, avem pătuț, cărucior, hăinuțe. O să-i ducem și niște pampers. Toate acestea, ATOS le face datorită tinerilor și datorită multor oameni de bine care prin noi îi ajută pe oamenii aceștia, care acum au nevoie. Mâine se vor ridica, vor munci, își vor educa copiii frumos și vor fi și mai de folos societății”, ne-a mai spus părintele Justinian Cojocar.