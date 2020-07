În municipiul Suceava

Luni, 6 Iulie 2020 (10:40:09)

Elevii din municipiul Suceava beneficiază, începând de luni, 6 iulie, de gratuitate la transportul în comun, cu autobuzele și microbuzele TPL.

Practic, acum se pune în aplicare noua lege care prevede gratuitatea transportului în comun pentru elevi, fiind eliberate abonamente speciale, cu cost 0, în baza documentelor pe care aceștia le prezintă la ghișeele TPL din Centru și Obcini.

“În urma demersurilor făcute de conducerea Primăriei Suceava, la finele săptămânii am primit listele cu elevii din municipiul Suceava, încât am dat startul eliberării de abonamente gratuite de luni dimineață, fără a mai aștepta legitimațiile speciale de călătorie pentru elevi, de care am dat comandă. Deocamdată ne folosim de cele 10.000 de abonamente rămase în stoc din perioada pandemiei, pe care anulăm prețul, iar elevii le primesc absolut gratuit”, a spus administratorul TPL, Darie Romaniuc.

Pentru obținerea abonamentelor gratuite de călători, elevii au nevoie de carnetul de elev vizat și să facă dovada domiciliului, prin copie sau original al buletinului părintelui (pentru cei care nu au împlinit 14 ani), sau cu buletinul lor (pentru cei care au împlinit deja 14 ani).

Deocamdată, de gratuitate la transportul public în comun local benefciază doar elevii care au domiciliu în municipiul Suceava, 50% din costurile de eliberare a acestora fiind acoperite de Primăria Suceava, în vreme ce diferența de 50% urmează să fie facturată, în baza listelor de beneficiari, pentru fiecare unitate de învățământ în parte, banii urmând să fie virați de către Ministerul Educației.

Din toamnă, după ce se fac înscrierile la școală iar elevii vor face solicitările pentru a beneficia de gratuitate la transport, pentru navetă, TPL va elibera abonamente gratuite și pentru cei care au domiciliu în alte localități (precum Șcheia, Ipotești, Bosanci, Salcea, etc), urmând ca primăriile de acolo să își asume să achite 50% din contravaloarea abonamentelor eliberate pentru beneficiarii de pe teritoriul lor.