Biciclistă de 68 de ani, rănită în urma unui carambol cu trei mașini implicate

Duminică, 5 Iulie 2020 (10:08:59)

O femeie în vârstă de 68 de ani, din Vicovu de Sus, care se deplasa cu o bicicletă, a fost acroșată de un autoturism care a evitat coliziunea cu o altă mașină. Accidentul s-a petrecut vineri dimineață, în jur de ora 9.50, la Vicovu de Sus, fiind implicate în total trei mașini. Din fericire, femeia de pe bicicletă a scăpat fără răni grave. Din cercetările poliției rezultă că o șoferiță în vârstă de 42 de ani, din Vicovu de Sus, aflată la volanul unui autoturism per strada Ștefan cel Mare, la scurt timp după ce s-a pus în mișcare, a vrut să facă o manevră de întoarcere dar nu s-a asigurat și nu a dat prioritate unui VW Touareg, condus de un bărbat de 52 de ani, din Putna, care circula regulamentar pe direcția dinspre Putna spre Vicovu de Sus. Acesta din urmă a încercat să evite coliziunea și a tras de volan dreapta, acroșând-o din lateral biciclista Aurora C., care se deplasa regulamentar pe marginea drumului. Scăpat de sub control, VW-ul Touareg a intrat într-un VW Passat, parcat în afara drumului. În urma accidentului a avut de suferit doar biciclista, care a fost transportată la Spitalul municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticată preliminar cu contuzii la genunchi și cot. Conducătorii auto implicați în accident au fost verificați cu etilotestul, rezultând alcoolemie 0. Polițiștii au deschis un doar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările, pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul .

