Pe platoul Cetății de Scaun

Joi, 2 Iulie 2020 (12:04:07)

Sărbătoarea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare a fost marcată anul acesta, la Suceava, prin depunerea de coroane de flori la statuia ecvestră a marelui domnitor, reabilitată anul trecut de municipalitate.

Evenimentul, care se dorește a deveni o tradiție, care să fie păstrată an de an, pe 2 iulie, i-a avut protagoniști pe primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, care au depus o coroană de flori din partea Primăriei Suceava, dar și pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și prefectul Alexandru Moldovan, care au răspuns invitației lansate de municipalitate și au depus coroane de flori din partea instituțiilor pe care le reprezintă.

“La împlinirea a 516 ani de la trecerea în neființă a celui mai mare român, Ștefan cel Mare, suntem prezenți la statuie. Îi mulțumesc primarului pentru că a organizat acest eveniment. Am venit să depunem coroane în memoria marelui înaintaș, mergem la Putna la slujbă, unde este înmormântat, o să depunem o coroană și acolo. Mergem și la Sihăstria Putnei, să depunem o coroană și la mormântul IPS Pimen, plecat recent dintre noi.

Despre marele Ștefan și despre ce a însemnat pentru noi, pentru români, pentru Suceava, este mult de vorbit. Este modelul de patriotism, diplomație și inteligență, de abilitate, care ar trebui multora, în zilele noastre.

Mă bucur că am inițiat că am inițiat Programul Ștefanian, în memoria marelui Voievod, care în fiecare an începe de Sânziene și se termină cu pelerinaj la Putna, pe 2 iulie. Anul acesta a fost o variantă simplificată a acestui eveniment, am avut slujba de pomenire a voievozilor Moldovei în capela Cetății de Scaun a Sucevei”, a spus pre;edintele CJ, Gheorghe Flutur, care a încheiat cu un îndemn de încurajare pentru suceveni, să reziste, să trecem cu bine de aceste vremuri și să sperăm la altele mai bune.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, care le-a mulțumit prefectului și președintelui CJ că i s-au alăturat în acest demers, a subliniat intenția ca manifestarea de astăzi să devină una permanentă, care să fie preluată și de generațiile următoare:

“Nu este o manifestare oficială, dar ținem să marcăm în fiecare an, la data de 2 iulie, moartea marelui voievod, prin depunerea de coroane de flori.

Cred că așa este corect, să îl cinstim pe Ștefan cel Mare aici, la Cetatea de Scaun a Sucevei, după care vom merge la Putna, unde vom pune o coroană de flori și la mormântul său.

Ștefan cel Mare rămâne pentru noi un simbol, cel mai mare român al tuturor timpurilor, chiar și astăzi mai avem multe de învățat de la domnia sa, mai ales că trecem printr-o perioadă grea, iar anumite învățături din vremea sa sunt valabile și astăzi.

Mă bucur că am venit aici să depunem aceste coroane, că avem acest monument pe care am reușit să îl punem în valoare , iar în strategia noastră de turism, Cetatea de Scaun și statuia lui Ștefan cel Mare sunt elemente de bază.

Ziua de 2 iulie este una de sărbătoare creștină, iar noi avem obligația să-i cinstim memoria, an de an, în ideea ca această practică să fie preluată și de generațiile viitoare”.

Nu în ultimul rând, prefectul Alexandru Moldovan a transmis un îndemn la unitate:

“Am răspuns cu bucurie invitației municipalității sucevene și iată că, peste veacuri, marele Ștefan ne transmite tuturor un îndemn la unitate. Aceste momente grele cu care ne confruntăm, doar uniți le putem depăși!”.

De acolo, reprezentanții celor trei instituții publice au plecat la Putna, pentru a depune coroane de flori și la mormântul lui Ștefan cel Mare.

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare este al doilea hram al Mănăstirii Putna, cu prăznuirea pe 2 iulie, după hramul istoric Adormirea Maicii Domnului (15 august).