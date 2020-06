Joi, 25 Iunie 2020 (10:35:38)

Direcția de Sănătate Publică Suceava trimite din nou probele pentru testarea Covid-19 la laboratoare din Iași, deși are echipament propriu de testare și personal.Directorul executiv al DSP Suceava, dr. Dinu Sădean, a declarat, joi, că reactivii furnizați de firma care a adus aparatul Real Time PCR s-au terminat după două zile de procesat teste și, deși DSP a solicitat insistent aprovizionarea, la un moment dat reprezentanții firmei nici nu au mai răspuns la telefon. „Am făcut informare la Ministerul Sănătății, am informat și centrul zonal despre această situație, dar până primim reactivii, trimitem la Iași. Avem contract cu trei laboratoare din Iași. Două zile am lucrat pe aparatul nostru, în care putem face 64 de teste pe zi”, a arătat dr. Sădean. Potrivit acestuia, DSP Suceava ar putea primi la sfârșitul acestei săptămâni reactivii de care are nevoie.

Până la această oră, conducerea DSP Suceava nu știe nici dacă va trebui să plătească echipamentul de testare PCR și reactivii sau decontarea va fi făcută de Ministerul Sănătății.

Reamintim că DSP Suceava a solicitat Ministerului Sănătății o linie de testare Real Time PCR încă din 6 martie a.c., la 3 zile după ce în județ a fost confirmat primul caz de Covid-19 și cu 5 zile mai înainte ca Organizația Mondială a Sănătății să declare pandemia cu noul coronavirus. Echipamentul a ajuns la Suceava în prima parte a lunii mai și a fost dat în folosință după finalizarea procedurilor pentru ca acesta să intre în circuitul de prelucrare a probelor pentru Covid-19, în data de 9 iunie. După două zile, a intrat în pauză.

De la începutul pandemiei, pentru județul Suceava au fost efectuate 25.587 de teste Covid-19.