Luni, 22 Iunie 2020 (11:34:37)

Caz incredibil depistat de polițiștii de la Vatra Dornei, duminică, când un echipaj care acționa cu radarul a înregistrat un BMW seria 5, cu viteaza de 141 de kilometri la oră în localitate, în condiții de carosabil inundat de apă. Mașina rula cu această vitează pe strada Chilia, care face legătură cu DN 17B , în condițiile în care stratul de apă de pe drum era de aproximativ 20 de centimetri. Șirul constatărilor șocante nu se oprește aici. Tânărul în vârstă de 20 de ani de la volan, din comuna Șaru Dornei, nu are permis de conducere și era băut. În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat concentrația de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care tânărul a fost condus la Spitalului municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Tânărul în vârstă 20 de ani a fost pus sub acuzare pentru „conducerea unui vehicul de către o persoana care nu poseda permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.Duminică seară, pe numele tânărului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, în baza căreia a fost introdus în arestul poliției județene. Polițiștii de la Compartimentul Rutier al Poliției municipiului Vatra Dornei continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei. Luni, procurorul de caz va decide ce măsuri va lua în continuare față de tânărul pericol public, care nici măcar șofer nu poate fi numit având în vedere că nu are permis de conducere. Cel mai important este că tânărul pericol public a putut fi oprit înainte de a produce o tragedie.