Miercuri, 17 Iunie 2020 (19:18:04)

Sprijinul oferit de municipalitatea suceveană Spitalului Județean, într-o perioadă foarte dificilă, când era focar de coronavirus și întreg orașul și localitățile din jur au intrat în carantină, a fost recunoscut, dar numai parțial.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, și-a exprimat nemulțumirea vizavi de faptul că mai puțin de un sfert din fondurile alocate de administrația locală, pentru achiziția de aparatură performantă și echipamente necesare în lupta cu coronavirusul, dar și asigurarea cazării și meselor personalului medical, au fost contabilizate ca sprijin, în cuvântul de mulțumire adresat de conducerea unității sanitare.

„Am văzut că cei de la spital au făcut un bilanț și au mulțumit celor care au sprijinit spitalul. Din păcate este o eroare acolo, am văzut că Primăria Suceava este undeva la coadă, cu 483.000 de lei, ceea ce nu este adevărat.

Primăria Suceava a sprijinit spitalul cu aproape 2,3 milioane de lei, constând în aparatul RT PCR plus 3.000 de teste, în valoare de 632.159 de lei, 10 ventilatoare mecanice – 847.845 lei, 1.000 de combinezoane – 34.500 de lei, 10.000 de măști oferite gratuit. Numai echipamentele și aparatura sunt în valoare de 1.514.514 lei, la care se adaugă 775.890 lei reprezentând cazarea cadrelor medicale la trei hoteluri – Zamca, Sonnenhof și Bucovina”, a spus Ion Lungu.

Edilul sucevean a precizat că se încearcă recuperarea parțială a costurilor de cazare a cadrelor medicale de la DSP, doar că cei de acolo vor să achite doar pentru medici, când în hoteluri au stat și alte cadre medicale implicate în lupta cu noul coronavirus.

„Sunt banii sucevenilor și trebuie să facem acest demers. Consider că primăria și-a făcut datoria în această privință, mai mult decât trebuia, pentru că, să nu uităm că spitalul nu este în subordinea municipalității. Aveam și varianta să stăm cu mâinile încrucișate, să spunem că nu facem nimic, că spitalul nu este în subordinea noastră. Am avut și controlul Curții de Conturi, care s-a încheiat joia trecută, iar principala observație primită a fost că trebuia să dăm banii la Consiliul Județean, care să-i dea la spital și acesta să facă achizițiile.

Am explicat foarte clar în nota de relații că la vremea respectivă spitalul nu avea conducere, conducerea CJ era internată în spital, infectată cu coronavirus, încât, într-o situație de forță majoră și contracronometru, noi am cumpărat aceste aparate, cu care sunt convins că am salvat vieți omenești.

Acum, când ne uităm în urmă, pare simplu, dar să nu uităm ce condiții tragice am avut în acea perioadă, când era acel focar la spital, când toată lumea ne acuza că suntem Lombardia României și ne pregăteam pentru a ne confrunta cu cel mai rău scenariu”, a menționat Ion Lungu.

Șeful municipalității sucevene e convins că a luat deciziile corecte, iar dacă astăzi ar trebui să le ia, la fel ar proceda.

Singura nemulțumire este legată de faptul că nu s-a recunoscut de către conducerea spitalului că din milionul de euro cheltuit de municipalitate cu coronavirusul, aproximativ 500.000 de euro au fost direcționați acolo.