Marţi, 16 Iunie 2020 (10:10:04)

Începând de pe 16 iunie, creșele, grădinițele și after school-urile pot să-și deschidă ușile pentru cei mici doar dacă respectă setul de măsuri publicat recent în Monitorul Oficial. Este vorba de un ordin comun miniștrilor Educației, Muncii și Sănătății, care cuprinde și obligații pentru personalul unităților, pe lângă cele de asigurare a igienei, distanțării și măsurilor sanitare. Conform ordinului 1.076/4.518/3.963 din 12 iunie 2020 publicat pe 15 iunie în Monitorul Oficial, prezentat de Edupedu.ro,se recomandă reducerea numărului de copii în grupă, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4,5 mp/copil.Distanțarea fizică se va asigura în toate încăperile din unitate (dormitoare și în sălile de mese prin plasarea paturilor, șezlongurilor, respectiv a măsuțelor) la cel puțin 2 metri distanță între ele;Încăperi dedicate pentru a evita contactul dintre persoanele din grupuri diferite, va fi nominalizat personalul care lucrează la fiecare grupă de copii și vor fi repartizate spațiile în care aceștia își vor desfășura activitatea zilnică în mod constant.

· Jucăriile care nu pot fi spălate trebuie eliminate din sala de grupă

De asemenea, conform Ordinului publicat în Monitorul Oficial, izolatorul se va organiza pentru izolarea copilului cu febra peste 37,3 grade Celsius și/sau altă simptomatologie de boală infecto-contagioasă acută dezvoltată în timpul șederii în unitate; nu va comunica cu restul spațiilor definite; va fi deservit de o persoană adultă numită anume și instruită pentru supraveghere. Materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual (jucării, instrumente de scris, caiete, cărți, etc). Jucăriile care nu pot fi spălate trebuie eliminate din sala de grupă, la fel ca toate accesoriile neesențiale pentru procesul instructiv-educativ; Pătuțul (salteaua) per copil va fi strict individualizat, folosit întotdeauna de același copil. Activitățile în aer liber vor reprezenta o proporție cât mai mare din program. Pot fi în același timp afară mai multe grupe, cu condiția de evitare a contactului strâns între copii si evitarea jocurilor care presupun apropierea între copii la mai puțin de 2 metri.

· Fluidizarea accesului în unitățile de învățământ

La fiecare unitate de învățământ va fi desemnată o persoană care va asigura, la intrare, fluidizarea sosirilor și fluxul de persoane în vederea evitării aglomerărilor. Ușile de intrare (poartă, ușă) vor fi menținute deschise la venirea copiilor in unitate, în măsura în care problemele de securitate permit, pentru a limita punctele de contact. Accesul în holul de primire trebuie limitat; se eșalonează sosirile/plecările, pentru a se respecta distanțarea fizică. Triajul epidemiologic al copiilor se efectuează zilnic de către cadrul medical al unității/persoana desemnată anume în acest scop și constă în: măsurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius; în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioada de 2-5 min de repaus; dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, copiii nu sunt primiți la program. Aceștia sunt lăsați în grija părinților cu recomandarea unui consult medical de specialitate. Copiii trebuie primiți individual de către persoana desemnată și preluați de părintele la ușa unității, evitându-se, circulația în interior. Copiii vor fi învățați și ajutați să se spele pe mâini cu apă si săpun minimum 20 de secunde.

· Măsuri de igienă și comportament în timpul desfășurării procesului educativ

Copiii care dezvoltă semne/simptome de infecție respiratorie sau de alte boli infecto-contagioase acute în timpul prezenței în unitate trebuie să fie separați în izolator, supravegheați de personalul medical al unității sau un alt angajat special desemnat și instruit în acest scop – și așteaptă să fie preluați de familie cât se poate de repede, cu recomandarea de a se adresa, cât mai curând, medicului de familie pentru consultație. Schimburile manuale de baloane, jucării, creioane etc. trebuie evitate sau însoțite de proceduri de dezinfectare cu soluții biocide avizate, după fiecare utilizare. Copiii trebuie să se spele pe mâini cu apă și săpun, frecvent și minuțios timp de cel puțin 20 de secunde. Mâinile sunt apoi șterse cu prosoape de hârtie de unică folosință. Se recomandă crearea unei deprinderi consolidate prin joc. De regulă, spălarea mâinilor copiilor trebuie făcută în prezența unui adult.

· Măsuri de igienă și comportament pentru aparținătorii copiilor

Copiii cu boli infecto-contagioase acute nu vor fi aduși la grădiniță, creșă, after school. Temperatura copilului se va măsura de către părinți înainte de a pleca la creșă, gradiniță, after school. Dacă are simptome respiratorii sau febră (37,3° C sau mai mare), copilul nu merge la creșă, grădiniță, afterschool. Transferul de obiecte sau echipamente între casă și unitate trebuie limitat la ceea ce este strict necesar: haine de schimb și încălțăminte suplimentară. Copiii nu trebuie să aducă de acasă jucării sau alte obiecte care nu sunt necesare. Părinții trebuie să ajute/supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte de a pleca la creșă, grădiniță, after school.