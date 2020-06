Am fost pe noile trasee turistice de la Gura Humorului

Luni, 8 Iunie 2020 (11:22:01)

Vă spun încă din capul locului, mă rog, începutul materialului: MERITĂ!

Sunt două trasee, Piatra Pinului și Șoimului, aproximativ patru kilometri în total. (Piatra Pinului: 1910 metri lungime, Șoimului: 1882 metri).

Timp necesar: Aproximativ două ore, două ore și jumătate, cu tot cu pauze. Și de admirat și de pozat/filmat. La pas lejer, traseele fiind accesibile și celor mai puțin învățați cu drumețiile la munte. Printre care, recunosc, și subsemnatul.

Noi am lăsat mașina chiar în parcarea de la Pârtia Ariniș, iar de acolo am luat-o la dreapta cum stai cu fața la terase, pe traseul Piatra Pinului. Am mers fără rucsac, însă am luat cu noi camerele video și aparatele foto.

În aproximativ 40 de minute eram deja sus, la baza superioară a pârtiei. Când ieși din zona împădurită, se vede deja foișorul de observare. E aproape de finalizare. Are șase etaje, aproximativ 30 de metri și va fi prevăzut cu patru lunete, prin care poți vedea mai bine Pietrele Doamnei, Obcinile Bucovinei sau cursul sinuos al râului Moldova. Panorama e pur și simplu uau. Ca să nu mai zic că poți să faci zeci de fotografii și video-uri de distribuit pe social media, la neamuri și prieteni.

Când de acolo, de sus, din vârf de pârtie, dai de pădure cât vezi cu ochii, de panorama care îți ia gândul de la toate problemele pe care poate nu ai reușit să le lași acasă, zău că te întrebi de ce nu faci chestia asta mai des. Cel puțin așa s-a întâmplat în cazul meu. Și cum stăteam eu așa cu ochii boldiți în zare, pac, mă trăsnește: Cum e să fii turist la tine-n județ?! Mai cu seamă când realizezi că sunt atât de multe locuri prin care nu ai fost.

Buun, am meditat cât am meditat în vârf de pârtie, e vremea să coborâm de acum. Pe următorul traseu: Șoimului. Adică pe partea stângă cum stai cu fața la turnul de observare. Pe Șoimului poți coborî și cu bicicleta (de munte, nu de oraș), pe care nu o cari în spate până în vârf de pârtie, ci cu telescaunul. Practic, ăsta a fost și scopul amenajării celor două trasee turistice: să eficientizeze traseul de telescaun și în timpul verii. Poți urca cu telescaunul și coborî la pas pe oricare dintre cele două trasee sau pur și simplu să te bucuri de panorama din turnul de observare. Ideea autorităților a fost să aducă turiști la pârtie și vara.

M-am luat cu vorba (scrisul, mă rog) și aproape că am terminat și Șoimului. Am uitat să vă spun că l-am avut ghid local pe viceprimarul orașului, Grațian Decebal Gheorghel. Știu că sună cât se poate de oficial, dar, și avem în video dovada, zău dacă găseam un ghid mai bun. Doctor veterinar de profesie, Dali, așa cum îi spun cunoscuții, ne-a povestit despre strategia primarului Marius Ursaciuc de a aduce cât mai mulți turiști în Bucovina. Și a reușit-o din plin în ultimii ani.

Pe lângă investițiile realizate deja, sunt atât de multe proiecte în lucru la Gura Humorului (aproape de finalizare!), dar vă voi spune despre fiecare în parte la timpul potrivit.

Să nu ne abatem de la traseu, zic, de fapt de la trasee. Nici un centimetru cub de beton nu a fost băgat în modernizarea celor două trasee, ne-a spus Marius Ursaciuc, mărturisindu-ne că există și un proiect de a transforma pădurea din jurul pârtiei în pădure parc. La Humor se lucrează de zor. Și sus, în vârf de pârtie, la foișorul de observare, pentru finalizarea acestuia (se intenționează și montarea unui far cu raza laser care să se rotească și să marcheze prezența acestui punct de atracție turistic), dar și în parcul dendrologic Ariniș, care va fi extins și pus în valoare prin alte noi proiecte interesante (despre care, promitem!, povestim în edițiile viitoare ale Monitorului).

Până atunci, vă recomand să mergeți pe noile trasee turistice de la Gura Humorului: MERITĂ!

PS: Duminica trecută am revenit din nou la Humor, de data aceasta doar în calitate de turist, însoțit de câțiva prieteni. Le-am fost ghid pe cele două trasee și tare mi-a plăcut să le pot da toate informațiile (exact cele prezentate în acest material).

Mai mult, le-am povestit și de viitoarea pistă de tubing (cea mai mare din România), aflată tot pe lista proiectelor de la Gura Humorului, de Parcul Hobiților, cu castel și căsuțe sub pământ, precum cele din trilogia “Stăpânul Inelelor”, și de Parcul Fântânii, cu o fântână arteziană muzicală, cu jeturi de 35 de metri, proiecte care urmează să fie finalizate în următoarele luni. Îmi dau seama acum că am uitat să le spun de popicăria care va fi gata în curând. Dar cel mai bine îi scot într-o zi cu soare, din nou la Humor, că și așa am în plan să închiriem biciclete din parc și să ne plimbăm prin Ariniș.

Și dacă deschid și ștrandul...