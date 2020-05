Vineri, 29 Mai 2020 (15:38:38)

O parte din personalul de la Spitalul municipal Fălticeni și-a exprimat în ultima perioadă, mai direct sau mai pe la colțuri, nemulțumirea că managerul nu a înaintat către Casa de Asigurări de Sănătate solicitarea și documentația pentru a primi și ei stimulentul de risc pentru personalul medical care intră în contact cu pacienți posibili purtători ai virusului Covid-19.

Contactat de Monitorul de Suceava, managerul Spitalului municipal Fălticeni, doctorul Vlad Alexandru Morariu, a declarat că a fost depusă documentația pentru luna mai, iar tot personalul care are dreptul va primit acest bonus, la jumătatea lui iunie, când va încasa drepturile financiare pentru luna mai.

Managerul are o explicație și de ce nu a fost posibil ca personalul medical să primească acest stimulent mai repede, eventual din fondurile proprii ale spitalului: ”Noi am avut ambulatoriul închis, pentru că așa s-a decis, însă din bugetul pe care l-am avut a trebuit să acopăr toate cheltuielile de salarizare. Din momentul în care s-a aprobat fila separată de la buget pentru acest stimulent am depus documentația la CAS pentru a ni se deconta sumele”.

Conform anunțului autorităților, stimulentul de risc va fi acordat întregului personal care deserveşte pacienţii aflaţi în spitale, nu doar medicilor. S-a calculat că de acest stimulent vor beneficia 75.000 de cadre medicale. Acești bani vor proveni din fonduri europene.

Țări precum Italia, Bulgaria, Germania și Ungaria oferă și ele același stimulent.

Toţi aceşti bani sunt asiguraţi din fonduri europene, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman. Inițial, banii sunt suportați de la bugetul de stat, după care vor fi acoperiți din fondurile europene.