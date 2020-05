Marţi, 26 Mai 2020 (14:42:35)

Institutul Bucovina a organizat recent webinarul „COBAlt și Tehnologia Asistivă destinată copiilor cu dificultăți de învățare”, eveniment online desfășurat prin intermediul platformei Zoom.

Webinarul a fost moderat de suceveanul Vasile Gafiuc, președintele Institutului Bucovina, având sprijinul specialiștilor de la nivelul județului Suceava, printre care Maria Pavelescu (directorul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţional Suceava - CJRAE), Maria Adriana Nichitean (profesor consilier școlar CJRAE), Sofica Robu (profesor Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc), Gabriela Juverdeanu (profesor Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc), Carmen Mahalu (profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava), Marcel Colibaba (Directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Popadiuc” Rădăuți), Ionel Dumistrăcel (Inspector Județean pentru Învățământul Special).

Evenimentul a avut drept scop diseminarea Proiectului Erasmus+ COBAlt „Cognitive Optimization by Assistive Learning Tool”, număr de referință 217-1-FR01-KA202-307144, dar și informarea participanților cu privire la Tehnologia Asistivă destinată copiilor cu dificultăți de învățare. În cadrul proiectului COBAlt colaborează 5 parteneri din 4 țări de la nivel european: GIP-FCIP the academy of Normandy - Franța, Star Nav ACCESSMAN - Franța, Institutul Bucovina – Romania, OU Keerub - Estonia și Devon Mind Association – Marea Britanie.

În sprijinul copiilor cu dizabilități

Din ce ne-a spus Vasile Gafiuc, președintele Institutului Bucovina, COBAlt sau Cognitive Optimization By Assistive Learning Tool este un proiect finanțat prin programul Erasmus+, care se desfășoară în perioada 1.09.2017 -31.08.2020 și care își propune să sprijine elevii cu dizabilități, implicit pe cei cu dificultăți de învățare, prin dezvoltarea unui instrument digital asistiv, care să faciliteze accesul la mediul de învățare. „Ideea principală a acestui proiect este de a introduce o nouă abordare privind învățarea prin promovarea unui instrument flexibil care va fi utilizat în mediul educațional și nu numai, pentru a facilita dobândirea de cunoștințe necesare pentru a promova examenele teoretice și a se certifica din punct de vedere profesional. Proiectul a oferit, pe lângă acest instrument digital, programe de instruire pentru îndrumători/profesori. Webinarul <COBAlt și Tehnologia Asistivă destinată copiilor cu dificultăți de învățare> s-a desfășurat pe durata a mai bine de două ore, fiind abordate teme de interes referitoare la tehnologia de sprijin destinată copiilor cu dificultăți de învățare, precum: specificul activității instructiv-educative cu elevii cu dificultăți de învățare, accesul copiilor cu dificultăți de învățare la tehnologia asistivă, pregătirea cadrelor didactice în utilizarea aplicațiilor digitale”, a completat Vasile Gafiuc.

Evenimentul s-au bucurat de participarea directă a 53 de persoane, care s-au înscris prin intermediul platformei ZOOM, fiind transmis live și pe pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/cobalte (unde este disponibilă înregistrarea acestuia).

Mai multe informații despre COBAlt puteți afla accesând pagina web a proiectului www.cobalteu.com, și pagina de Facebook https://www.facebook.com/cobalteu/ dar și pe site-ul Institutuli Bucovina www.bucovinainstitute.org.

„Școala online poate însemna <o joacă de copii> pentru unii, dar pentru alții aceasta este imposibilă. O bună parte dintre copii nu au acces la învățare în această perioadă, din cauză că nu au acces la internet, nu au tablete sau echipamentele necesare pentru a participa la clasele online și, nu în ultimul rând, nu au lecții adaptate posibilităților lor de învățare. Institutul Bucovina este preocupat în această perioadă de posibilitățile de învățare în mediul online pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES)”, au mai transmis reprezentanții Institutului Bucovina.