Medic singur pe tură la Urgențe, la Rădăuți: ”Este greu de descris prin ce trec, să am 20 de paturi pline și să îmi vină alte zece cazuri cu ambulanțele”

Marţi, 19 Mai 2020 (10:43:04)

Medicul urgentist Alina Șorodoc, de la Spitalul Municipal Rădăuți, a vorbit cu reporterii Monitorului de Suceava, aproape plângând, despre situația dramatică pe care o are de gestionat pe tură, deja de două luni de zile.

La Spitalul Municipal Rădăuți, care a devenit principala unitate spitalicească din județ, sunt doar trei medici de urgențe, câte unul pe tură, ajutați când se poate de câte de un coleg de la medicină internă.

”Suntem la capătul răbdării, nu vă puteți imagina cum e să gestionezi 13 ambulanțe care vin aproape odată, în condițiile în care este un singur medic, ajutat de două-trei asistente. Este greu de descris în cuvinte prin ce trec, să am 20 de paturi pline și să îmi vină alte zece cazuri pe care să nu am unde să le preiau. Iar la Rădăuți se trimite ce e mai grav din județ, am avut și 10 AVC-uri (accidente vasculare cerebrale) pe tură”.

Alina Șorodoc ne-a spus că în medie la Urgențele de la Rădăuți sunt aduse, în 24 de ore, în jur de o sută de cazuri, cele mai multe grave.

”La Rădăuți este ca pe front și nu cred că exagerez cu nimic. Puteam înțelege dacă trebuia să rezistăm în acest ritm 10 zile, două săptămâni, dar deja nu mai putem și nu văd luminița de la capătul tunelului”,

Medicul Alina Șorodoc nu a ascuns că nu înțelege de ce colegii din UPU Suceava nu preiau mai multe cazuri și le trimit în număr atât de mare la Rădăuți, unde este până la urmă un spital municipal, cu resurse umane și logistice limitate.

”Am și eu doi copii acasă, părinți, dar am lucrat fără pauză în această perioadă, intrând în contact zilnic și cu bolnavi Covid. Cu toate acestea, am fost negativă la ambele teste, dar nu am stat acasă să aștept rezultatul..... Cred că și colegii de la Suceava trebuie să treacă peste frica de a prelua pacienți bolnavi sau suspecți de Covid, noi nu mai putem rezista în acest ritm”, este apelul disperat al medicului.