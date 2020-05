Luni, 18 Mai 2020 (20:00:36)

Primarul comunei Horodnic de Sus, Valentin Luță, a tras mai multe concluzii după ce a trecut prin experiența de a fi pacient bolnav cu noul coronavirus, prima dintre acestea fiind că „Covid există”. Valentin Luță a fost diagnosticat în urmă cu câteva zile cu noul coronavirus, iar din spusele sale este pe cale de a fi tratat de această boală.

Luță a transmis că nu a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus, „spre dezamăgirea unora”, el adăugând că este de părere că „prin voia Bunului Dumnezeu, nici nu voi muri prea curând”, pentru că „mai avem împreună încă multe de împlinit”. „A rânduit Dumnezeu să trec și prin această experiență a covidului, o experiență foarte utilă, zic eu, atât pentru mine personal, cât și pentru întreaga umanitate”, a spus Valentin Luță. El a spus că după această experiență poate să împărtășească o serie de opinii personale în legătură cu „acest minuscul virus” care a schimbat tuturor modul de viață. „COVID există”, a început primarul din Horodnic de Sus, el considerând, în același timp, că până la sfârșitul anului 60% din populație va avea contact direct cu acest virus. „Acest lucru nu poate fi evitat nici cu măști, nici cu termometre, nici cu orice alt mijloc. Prin măsurile luate de autorități se încearcă creșterea perioadei în care populația va avea contact cu virusul, avându-se în vedere capacitățile reduse de preluare a cazurilor mai complicate.

Estimez că la această dată numărul real de persoane infectate este de cel puțin zece ori mai mare decât cele raportate. Marea majoritate a persoanelor infectate nu se prezintă la spital pentru testare și se tratează la domiciliu prin metode <tradiţionale>, ceea ce se pare că este un lucru foarte bun de vreme ce spitalele suferă din lipsă de <covizi>”, a spus Luță. El a adăugat că din punctul său de vedere sunt persoane la care boala se manifestă mai violent, însă numărul acestor cazuri este relativ mic în raport cu numărul real al persoanelor infectate.

Valentin Luță: „Frica indusă de informaţiile negative prezente permanent pe canalele de dezinformare face cel mai mare rău”

Valentin Luță trece și într-o notă mai ironică, numind noul virus ”Coviduț”, el transmițând în același timp că oamenilor nu trebuie să le fie frică. „Nu trebuie să fim niște fricoși. Aşa cum am spus, mai devreme sau mai târziu vom avea contact direct cu <Coviduţ>. Frica indusă de informaţiile negative prezente permanent pe canalele de dezinformare face cel mai mare rău. Organismul luptă eficient atât în cazul acestei boli, cât și în cazul tuturor bolilor, dacă persoana în cauză gândește pozitiv și are încredere în Dumnezeu! Marea majoritate a celor care nu au făcut față acestei boli au fost persoane panicate de mizeriile prezentate zi de zi. Acest lucru face ca imunitatea să slăbească dramatic, iar lupta cu boala să fie mult mai grea.

Cel mai grav lucru în acest context este faptul că autoritățile centrale L-au exclus pe Dumnezeu din <scenariu>. Nu este o surpriză pentru mine, pentru că ei fac acest lucru de 30 de ani. Însă acum, mai mult ca oricând, era momentul să Îl includem pe Dumnezeu în Comitetul pentru situații de urgență. Dar uite că nu are loc în această echipă, și de aceea totul este haotic în deciziile lor, pentru că ei sunt în întuneric. Au neglijat cel mai important lucru: lumina!”, a spus Valentin Luță, care a adăugat că „sunt unii pe care cu greu pot să-i numesc oameni, care în această perioadă se folosesc de necazurile altora pentru a se <poziționa> politic. Nu-mi face plăcere să intru în detalii asupra acestui aspect, însă țin să îi informez pe această cale că nu este nici o faptă, bună sau rea, în această viață, care să nu aibă răsplată”.

Primarul din Horodnic de Sus îi îndeamnă pe oameni să nu se teamă unii de alţii, el considerând că acesta este „cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla”. „Oameni care se știu de o viață, prieteni, familii, cunoscuți și necunoscuți, ne suspectăm unii pe alții, ne pârâm între noi, ne urâm, pentru că suntem manipulați mizerabil. Dragii mei, fără unitate, dragoste și credință suntem nimic pe acest pământ. Nu cădeţi în capcana întinsă de cei fără Dumnezeu”, a mai spus Valentin Luţă. Nu în ultimul rând, a spus că de marţi ar putea ieşi din spital, în condiţiile în care a fost testat pentru coronavirus, iar rezultatul este negativ.