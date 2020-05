Luni, 18 Mai 2020 (14:51:42)

Aventura unui bărbat cu permisul suspendat de a se avânta din nou în trafic la volanul unui autoturism i-a adus acestuia un nou dosar penal.

S-a întâmplat duminică seara, când lucrătorii din cadrul Poliției Orașului Salcea și al Postului de Poliție Siminicea, aflați în supravegherea și controlul traficului rutier în localitatea Siminicea, au observat în trafic un autoturism marca Fiat, care se deplasa pe un drum public local numit ,,Pietriș”.

După ce le-a prezentat polițiștilor actele, mai puțin permisul de conducere, bărbatul de la volan, vizibil agitat, le-a spus acestora că permisul de conducere îl are uitat într-un vehicul, la locul de muncă. Polițiștii l-au identificat din actele prezentate de bărbat ca fiind un localnic de 52 de ani. La interogarea bazelor de date ale poliției, s-a stabilit că bărbatul este posesor de permis de conducere, însă are dreptul de conducere suspendat, el recunoscând până la urmă că este cercetat în cadrul unui dosar de urmărire penală, aflat în lucru la Postul de Poliție Siminicea. În acel dosar bărbatul este acuzat de comiterea infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul”, precum și de ”conducerea sub influența alcoolului”.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. El este acum cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce autovehicule i-a fost suspendată”.