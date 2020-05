Marţi, 12 Mai 2020 (09:56:33)

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că, din punctul său de vedere, legea pentru reglementarea stării de alertă în România nu va putea să intre în vigoare săptămâna aceasta. Ioan Stan a avertizat asupra faptului că în lipsa unui act normativ care să reglementeze ceea ce trebuie să se întâmple în perioada stării de alertă, românii nu vor avea nici o restricție după data de 15 mai, când expiră starea de urgență. „Ne despart doar câteva zile de 15 mai, zi în care, încă de acum două săptămâni, am fost anunțați că se ridică starea de urgență, urmând a fi înlocuită cu starea de <alertă>. Am pus între ghilimele acest cuvânt pentru că în lipsa unui act normativ, practic, de pe 15 mai suntem liberi să facem ce vrem, acest fapt datorându-se incapacității guvernului liberal de a pune pe masa Parlamentului, în timp util, un proiect de lege care să clarifice ce presupune starea de alertă. Probabil au fost prea ocupați să lovească în Curtea Constituțională a României sau să dea tunuri pentru firmele de casă, pentru că altceva nu au reușit să facă în această perioadă”, a declarat Ioan Stan. El a spus că abia luni, în al doisprezecelea ceas, premierul a anunțat că Executivul a depus un proiect de lege pentru a fi trecut de urgență prin Parlament până joi, astfel încât vineri să fie promulgat de președintele României și publicat în „Monitorul Oficial”. Liderul PSD Suceava a subliniat faptul că această inițiativă demonstrează o dată în plus „incompetența premierului și lipsa cunoștințelor sale elementare cu privire la Constituție”. Stan i-a transmis premierului că în Constituție se prevede clar, la articolul 84, că după adoptarea proiectului de lege în cele două camere ale Parlamentului, este nevoie de un termen de două zile pentru a lăsa termen de contestare la CCR. Ioan Stan a adăugat că după aceste două zile și după ce președintele promulgă legea, conform articolului 78 din Constituție, este nevoie de alte trei zile pentru a intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. „Așadar, respectând pașii constituționali, este imposibil ca pe 15 mai să avem o lege care să reglementeze starea de alertă, prin urmare românii vor putea să iasă pe stradă fără restricții și fără să știe ce trebuie să respecte. Practic asistăm la un nou act de iresponsabilitate față de cetățeni, act care se încadrează în suita de greșeli cu care ne-au obișnuit deja liberalii de la preluarea guvernării”, a spus Stan.

Pe de altă parte, liderul PSD Suceava a spus că tot luni l-a văzut și pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în plină campanie electorală pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți. „Ne-am fi așteptat să-l vedem la aeroportul de la Floreni sau la una din autostrăzile cu tuneluri prin munți, fie să taie panglica celor cinci șosele ocolitoare pentru fluidizarea traficului în județ, acestea fiind proiectele de infrastructură pe care le propunea la începutul anului”, a arătat Ioan Stan. El a declarat că înțelege faptul că Gheorghe Flutur trebuie să se reabiliteze în ochii sucevenilor, dar ar putea să facă acest lucru cu respectarea atribuțiilor pe care le are.

„În acest sens ar fi mai utilă prezența sa pe drumurile județene, aflate în subordinea sa, a căror stare deplorabilă o cunoaștem cu toții. Pentru a le repara, ar trebui să ceară bani de la colegii lui liberali, iar dacă aceștia tot nu-i dau, așa cum au făcut până acum, să ne explice de ce nu sunt în stare de acest lucru”, a spus președintele PSD Suceava. de asemenea, el a subliniat faptul că se așteaptă ca în județ să apară „caravana miniștrilor liberali”, aceștia urmând să încerce să-i repare imaginea lui Gheorghe Flutur. Stan crede că astfel de demersuri nu vor mai prinde la electoratul sucevean, „având în vedere felul în care a înțeles să gestioneze județul pe perioada epidemiei de Covid-19 și nu numai”.