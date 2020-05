Sâmbătă, 9 Mai 2020 (14:23:37)

Regulile propuse de autorități pentru reluarea activității în cabinetele stomatologice după încetarea stării de urgență prevăd, în primul rând, că pacienții cu simptomatologie de viroză respiratorie, pacienții aflați în izolare/carantină sau pozitivi/confirmați cu coronavirus (COVID-19) pot fi tratați doar în cabinetele stomatologice desemnate.

Măsurile generale pentru desfășurarea activității în cabinetele stomatologice vizează evitarea, pe cât posibil, a contactului cu personalul (nu strângeți mâna, mențineți o distanță de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuții etc.); evitarea pe cât posibil a contactului cu pacientul, în afara manoperelor de tratament; permiterea accesului în camera de tratament doar a pacientului, cu excepția situațiilor speciale (copii, persoane dependente etc.), caz în care se va limita accesul la o persoană însoțitoare. Nu se permite staționarea în sala de așteptare și se recomandă dezinstalarea oricărui aparat de cafea și/sau dozator de apă, eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor etc.

Accesul la tratament – doar cu programare

La intrarea în cabinetele stomatologice vor fi amplasate dispensere cu soluții dezinfectante (antiseptice pe bază de alcool), se va face dezinfecția regulată a mânerelor ușilor, sălii de așteptare, recepției și dezinfecția toaletei după utilizarea acesteia de către un pacient. Este recomandată plata cu cardul și dezinfecția POS.

Accesul la tratament se va face doar cu programare telefonică/online prealabilă. La momentul programării pacientul va fi întrebat dacă: are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăți de respirație și/sau febră mai mare sau de 37⁰C; are membri ai familiei cu aceste simptome; are vârsta de 65 de ani sau mai mult; suferă de o patologie cronică sau o afecțiune care îi reduce imunitatea; este sănătos și se simte în prezent sănătos. Programarea pacienților cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) se va face pentru începutul programului de lucru. Programarea pacienților care necesită proceduri generatoare de aerosoli va fi făcută pentru sfârșitul programului de lucru. La prezentarea în cabinet se va efectua termometrizarea pacientului și se va solicita dezinfecția mâinilor.

Înainte de începerea tratamentului, medicul stomatolog va obține acordul informat al pacientului.

Sunt menționate procedurile fără generare de aerosoli - consultație, extracție simplă, sutură, incizie și drenaj abces, obturație provizorie, radiografie, tratamente ortodontice de menținere, precum și cele generatoare de aerosoli - utilizarea pieselor de mână rotative (în special turbina), a sprayului apă-aer, a aparaturii ultrasonice, a dispozitivelor cu jet de particule. Înaintea unei proceduri generatoare de aerosoli, pacientul va clăti în prealabil gura timp de 1 minut cu soluție 1% peroxid de hidrogen (prin diluarea unei soluții de H2O2 3% cu apă).

Echipamentul de protecție și dezinfecția

Echipamentul de protecție pentru personal este: mască chirurgicală, vizieră și mănuși. Pentru procedurile generatoare de aerosoli se va folosi masca tip FFP2/3 sau echivalent. După fiecare pacient se va efectua: aerisirea camerei de tratament; dezinfectarea riguroasă a suprafețelor (unit dentar, blat de lucru etc.) cu dezinfectant de suprafață conform standardelor. Dacă există o contaminare vizibilă pe suprafețe, se va îndepărta mai întâi cu o lavetă umedă (apă), de unică folosință, cu apă și săpun. Se va face dezinfecția cu alcool 80% a tuturor dispozitivelor medicale care nu sunt rezistente la sterilizare cu aer cald. Dacă există o contaminare vizibilă pe dispozitive, aceasta trebuie mai întâi îndepărtată cu o cârpă umedă (cu apă) sau cu o cârpă de unică folosință, apă și săpun. Pentru un dispozitiv medical (sau părți ale acestuia) care nu este rezistent la alcool se folosesc șervețele de curățare și dezinfectare pentru suprafețe sensibile. Este de referat utilizarea unor materiale de curățare de unică folosință, cât mai mult posibil. Trebuie dezinfectate, de asemenea, aspiratorul, scuipătoarea și unitul stomatologic, cu dezinfectant cu efect virucid, prin pulverizare și se vor steriliza complet piesele înainte de reutilizare (autoclav) sau se vor utiliza piese de unică folosință. Se mai recomandă schimbarea măștii, mănușilor, curățarea și dezinfectarea vizierei; spălarea mâinilor cu apă și săpun sau dezinfecția cu soluție hidroalcoolică înainte de a pune altă pereche de mănuși.

Documentul poate fi consultat pe pagina de web a INSP, www.insp.gov.ro, secțiunea Comunicate. Toate observațiile și propunerile celor interesați pot fi transmise la adresa de e-mail propuneri.relaxare@ms.ro.