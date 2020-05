Joi, 7 Mai 2020 (11:20:38)

Senatorul PSD de Suceava, prof. Virginel Iordache, semnalează faptul că Ministerul Educației a transmis un ordin către toate inspectoratele școlare județene prin care sute de posturi din învățământul preuniversitar vor dispărea.

Acesta estimează că 354 de posturi din școlile sucevene vor fi desființate. De asemenea, printr-un alt ordin al aceluiași minister se stabilesc Metodologiile de concurs pentru ocuparea posturilor de inspectori generali, inspectori generali adjuncți și directori ai Caselor Corpurilor didactice.

„Întreb și eu, retoric evident, sindicatele din invățământ or fi fost consultate? Se grăbesc, oare, guvernanții noștri pentru a-și propti oamenii in funcții de conducere? Și dacă DA, de ce? Cum spune românul? <Țara arde și baba se pieptănă>. Astea or fi prioritățile învățământului românesc, reducerea de posturi și ocuparea de funcții de conducere într-o perioadă mai mult decât dificilă ? Ce vor simți oare oamenii, care își vor pierde pâinea, în condițiile în care această perioadă a fost mare consumatoare de resurse de tot felul?”, se întreabă Virginel Iordache.

· Senatorul spune că ministerul trebuie să se ocupe de adevăratele probleme



Acesta formulează câteva întrebări la care cadrele didactice și elevii așteaptă răspunsuri pertinente de la actualii guvernanți, și care ar reprezenta adevăratele probleme din prezent.

„Cum se vor încheia mediile, astfel încât acestea să fie corecte și să nu influențeze media generală și implicit media de admitere la liceu?”, „Cum se vor da examenele de sfârșit de ciclu (evaluare națională, bacalaureat)?”, sunt primele întrebări ale politicianului.

Iordache spune că ministerul trebuie să lămurească cum se va putea respecta distanța socială în condițiile în care în sala de examen intră 10 elevi, dar în aceeași incintă trebuie să mai fie și doi profesori supraveghetori, președintele și vicepreședintele comisiei de examen, pentru a distribui subiectele.

Alte întrebări pe care senatorul PSD le adresează sunt:

· Cum se va realiza instruirea profesorilor supraveghetori?

· Cum se vor proteja profesorii corectori în condițiile în care corectarea se face “la 2 mâini”, iar tezele scrise vor trece pe la elevi, supraveghetori, președinți de comisii?

· Vor purta oamenii școlii echipament de protecție și dacă da, cine îl furnizează ?

· Cine își asumă scoaterea unui candidat din examen și care este baza legală, pentru cazul în care respectivul candidat are febră, dar nu este infectat cu Covid-19 (poate face febră din cauza emoțiilor)?

· Ce se va întâmpla cu elevii ce provin din Moldova, Ucraina, care pe timpul stării de urgență au fost plecați acasă și vor trebui să se întoarcă: vor sta 14 zile în carantină?

· Cum se vor descurca cantinele școlare cu alimentele din stoc, cine le va despăgubi pentru pierderile suferite?

„Iată, stimată Dnă Ministru, doar câteva dintre problemele reale cu care se confruntă învățământul și la care participanții la actul educațional așteaptă răspunsuri de la începutul acestei crize.

Sper să le și primească”, completează Virginel Iordache.