Joi, 30 Aprilie 2020 (15:29:56)

Fundația FARA, organizație de caritate cu zeci de proiecte sociale în județul Suceava, își va dota sălile de kinetoterapie cu bani de la TELUS International România. FARA se numără printre câștigătorii unui grant oferit de TELUS Internațional România, alături de alte cinci organizații neguvernamentale. „Suntem fericiți și recunoscători să ne numărăm printre câștigătorii grantului oferit de către TELUS International România. Suma acordată ne va ajuta să dezvoltăm și să utilăm sălile noastre de kinetoterapie din centrele de recuperare pentru copii cu dizabilități. Felicitări celorlalți câștigători și spor la proiecte”, au anunțat reprezentanții Fundației FARA, o organizaţie de caritate, înregistrată şi acreditată atât în Marea Britanie, cât şi în România, care desfăşoară anual activităţi de protecţie socială pentru peste 500 de copii şi tineri - parte dintre ei cu dizabilităţi - care sunt lipsiţi de îngrijirea familiei naturale sau care provin din familii fără posibilităţi).

În prezent, în judeţul Suceava, FARA are următoarele programe: Program de prevenire a abandonului şcolar, pentru sute de copii din familii fără posibilităţi, în comunele Baia şi Preuteşti), Casa „Sf. Nicolae” de tip familial, pentru copii lipsiţi temporar sau permanent de îngrijirea părinţilor, centre de recuperare pentru copii cu nevoi speciale (Centrul „Emanuel” din municipiul Suceava şi Centrul „Sf. Tereza” din Fălticeni), locuinţe protejate pentru tineri cu dizabilităţi intelectuale (casele „Sf. Maria” şi „Sf. Iosif” din comuna Fântâna Mare şi Casa „Elisabeta” din comuna Cacica) etc.

Programele FARA se desfăşoară în judeţul Suceava, Bucureşti, Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, şi Satu Mare. Reprezentanții TELUS Internațional România au postat pe pagina lor de Facebook următorul mesaj: „Suntem bucuroși să anunțăm câștigătorii primei runde de granturi oferite de Fundația TELUS International Community Board România în 2020, în total 32.380 dolari. Cele șase ONG-uri care vor primi sprijin pentru implementarea proiectelor lor, axate pe sănătate și educație, sunt: Fundația FARA, Habitat for Humanity Romania, Școlile Satelor Noastre, Policy Center for Roma and Minorities, Fundația Inimă de Copil, Caravana cu Medici. Felicitări și un mare mulțumesc pentru toată munca și devotamentul de care dați dovadă în aceste momente provocatoare”. TELUS International este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii BPO (Business Process Outsourcing) la nivel global, cu sediul în Canada, dar cu filiale în multe alte țări.