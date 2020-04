Proiect online

Marţi, 28 Aprilie 2020 (17:23:57)

19 instrumentiști din țară, dar și din străinătate și-au unit talentul de la distanță și au înregistrat online piesa „Hora de după sărbători”. Inițiativa acestui proiect îi aparține lui Mihai Cotos, profesor de vioară la Școala de Arte ,,Ion Irimescu”, din cadrul Centrului Cultural Bucovina, absolvent al Conservatorului din Chișinău.

Este vorba de un proiect, spune inițiatorul, care și-a propus să aline puțin sufletul sucevenilor greu încercat în această perioadă. Din acest proiect fac parte 19 artiști instrumentiști, o parte deja consacrați în orchestrele profesioniste din țară și de peste hotare, iar o altă parte sunt tineri artiști în devenire. Melodia a fost înregistrată de fiecare în parte, cu telefonul mobil personal, apoi toate clipurile au fost montate într-unul singur. „Munca noastră în aceste condiții reprezintă ceva nou și suntem nevoiți să ne adaptăm situației, pentru a putea continua să facem ceea ce iubim cu adevărat. E minunat când reușim să fim împreună, deși peste tot se vorbește despre distanțare. Nu este adevărat. Cu siguranță mulți dintre noi am simțit că suntem singuri și înainte și poate doar acum am revenit cu picioarele pe pământ. Totul depinde doar de noi. Le mulțumesc colegilor mei pentru sprijin și implicare! Împreună am reușit să ne dezmorțim degetele și să punem umărul la treabă”, ne-a povestit Mihai Cotos.

Micile inconveniente

Nu a fost foarte simplu pentru cei 19 instrumentiști să lucreze la acest proiect. După ce l-au finalizat, se amuză și își amintesc de micile inconveniente din timpul filmărilor. „Înregistrezi piesa pe telefon și parcă merge, iese bine, apoi, din senin, se aude o sirenă de ambulanță sau un motor de tir, ori plânge copilul nou-născut în cealaltă cameră sau se aud niște pumni în ușa de la intrare ai vecinului exasperat că aude de azi dimineață aceeași frază muzicală și nu își poate explica dacă aia e muzică sau vine sfârșitul lumii. Desigur că în produsul final au fost eliminate aceste întâmplări, încât cei care ascultă piesa pot să savureze doar esența”, ne-a mai povestit inițiatorul proiectului inedit. Merită felicitați toți instrumentiștii, profesorul Mihai Cotos, dar și editorul de imagine, Alin Ursulean.

Puteți asculta piesa „Hora de după sărbători” pe https://www.youtube.com/watch?v=SAmCMdml7WA&fbclid=IwAR3uBfcFPix138v4_vxXv3sgbumtWUGH8RhLQ-1JNN0xTWIjlj_bZ_mFVKc

Primul eveniment al Orchestrei Mihai Cotos în această formulă a fost concertul „Hai la Botoșani”, organizat de „Fetele din Botoșani”. „Noi desfășurăm o activitate mai bogată, de studio, momentan, unde realizăm muzică împreună cu artiști consacrați, precum Sorin Filip, Angelica Flutur, Loredana Călin și alții. Ne gândim, în viitorul apropiat, să realizăm și un clip muzical cu acești soliști vocali deja consacrați”, a completat Mihai Cotos.