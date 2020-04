Luni, 27 Aprilie 2020 (08:22:52)

Liliacul a înflorit. Merii ne-au oferit și ei splendoarea culorilor alb-roșiatice. Cireșii, vișinii și alți pomi au oferit deja spectacolul primăverii. Și nu doar ei. Păpădiile, lalelele și alte flori sunt în plenitudinea forțelor și se doresc admirate. Dar cine să le admire? Da, asta e întrebarea acestui sezon. Cine privește aceste creații ale naturii? Aproape nimeni, pentru că trebuie să stăm în case, iar timpul alocat pentru ieșiri e destul de limitat. Pot spune că am fost un privilegiat. Am putut ieși din casă și am mers la serviciu. Ce-i drept, acolo era pustiu și rece, dar pe drum am putut să mă bucur de florile primăverii, de mireasma pomilor și nu numai. Duminică, în drumul spre casă am cules câteva flori de liliac. Au însuflețit casa și au dat un alt orizont. Al speranței pentru o viață normală. Dar eu sunt un fericit, așa cum spuneam și mai sus. Nu același noroc au și alții. Și mă gândesc la oamenii peste 65 de ani, ”bătrânii”, așa cum îi numesc unii, care au voie să iasă din casă doar două ore pe zi. Timp în care trebuie să fugă la magazin și la farmacie pentru a-și lua cele necesare, iar dacă depășesc cele două ore riscă să fie amendați. Sunt oamenii care au construit România, pe spatele cărora s-a ridicat socialismul și actualul târg Suceava. Pentru ei, această primăvară este una care se vede doar pe geam sau din fuga spre magazin și farmacie. E o primăvară care le-a fost furată și care nu le poate fi returnată. Pentru unii va fi și ultima. Sper că nu pentru mulți dintre ei. Dar simt, cred și am convingerea că merită o primăvară a lor. Una în care să vorbească, să stea pe o bancă, să își depene amintirile fără de care viața nu ar avea sens și să se bucure de libertate. E greu să nu poată face unele lucruri, dar e spre binele lor. Și nu doar al lor, ci al tuturor. Dar mirosul de liliac al acestui an nu-l vor avea decât secvențial.

P.S. La sate lucrurile sunt total diferite și cred că oameni nu au aceeași presiune. Tocmai de asta se numesc ”fericiți”. Aștept ca fericirea asta să se răsfrângă peste tot. O primăvară cu sănătate.