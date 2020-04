SCRISOARE DESCHISĂ

Luni, 27 Aprilie 2020 (15:27:01)

Ca urmare a apariției în presalocală a unui articol din data de 22 aprilie, care a fost ulterior preluat și în presa națională, din care am aflat cu stupoare că sunt deferit justiției pentru o presupusă lipsă de echipament în cazul a trei asistente medicale din subordinea mea, sunt nevoit să răspund prin această scrisoare deschisă și să arăt neadevărul acestor informații, precum și situația existentă în cadrul Spitalului Județean Suceava.

Din nefericire, soluționarea unor astfel de nemulțumiri s-a mutat în mass-media prin transmiterea unui comunicat de presă de către actuala conducere a unității spitalicești prin care se informează că am fost cercetat disciplinar și sunt acuzat de către dl. secretar de stat - general dr. Ionel Paul Oprea , că am dat ordin ca doar în cazul medicilor să fie respectate normele de echipare, nu și în cazul personalului medical auxiliar .

Țin să precizez că nu am fost trimis în fața unei comisii de disciplină , ci s-a constituit la nivelul SJUSV o comisie administrativă, din care a făcut parte inclusiv dl. general Ionel Paul Oprea, în fața căreia am fost invitat, alături de alți colegi, pentru a răspunde unor întrebări care să stabilească modul în care sunt respectate normele privind protecția personalului în cadrul Unității de Primiri Urgente - UPU.

Înainte să se ajungă la un rezultat, Comisia a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava în vederea cercetării mele și colegului meu, medicul primar UPU Bogdan Bodnar, pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Vă aduc la cunoștință că, deși au decis sesizarea procurorilor suceveni, membrii comisiei nu au luat nicio măsură împotriva mea ci, prin adresadin data de 23.04.2020, primită sub semnătură în data de 24.04.2020,“mi-au pus în vedere să dispun reinstruirea întregului personal, pe bază de semnătură, în vederea utilizării kitului complet Covid 19, ca măsură suplimentară de protecție”. Astfel, am aflat din presă că dl. general Oprea, în calitate de coordonator medical al SJUSV, a decis că această competență revine organelor de urmărire penală și nu structurilor interne ale unității pe care o coordonează.

Cotidianul “Crai nou” anunța că ”potrivit unui comunicat al Parchetului Judecătoriei (PJ) Suceava, procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au analizat sesizarea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava depusă joi, 23.04.2020, și s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de „zădărnicirea combaterii bolilor”. Așadar, “sesizarea din oficiu” pentru a fi eu anchetat s-a făcut la semnalul de alarmă falsă tras de dl. general în rezervă dr. Ionel Paul Oprea, în calitatea sa de coordonator medical al SJUSV.

Astfel cum a rezultat și din răspunsurile date în cadrul comisiei administrative, implementarea Dispoziției nr. 10 din data de 13.04.2020 a Managerului SJUSV și a Protocolului de tratament a cazurilor Covid 19 din data de 16.04.2020 la nivelul personalului medical din subordinea mea s-a făcut în deplină concordanță cu Ordinele Ministrului Sănătății nr. 533/29.03.2020 și nr. 555/03.04.2020. Conform documentelor amintite, purtarea echipamentului de protecție este esențială, echipament de protecție fiind atât combinezonul,cât și/sau halatul chirurgical steril, cele două având grad de protecție ridicat a persoanei care îl poartă, Procotolul din data de 16.04 permițând utilizarea celor două tipuri de echipament . Nu am restricționat nimănui accesul la kiturile complete Covid 19. Mai mult decât atât, ambele tipuri de echipament se găseau în cantitate suficientă pe fiecare tură la recepția Ambulatorului SJUSV. Consider că a fost speculată o frică (neimputabilă subsemnatului) cu privire la pericolul de contaminare a celor 3 asistente medicale din subordinea mea pentru a declanșa o campanie de denigrare a medicilor suceveni.

Toată activitatea mea a fost pusă în slujba pacienților și a personalului SJUSV și am luat toate măsurile pentru protejarea acestora în toți anii profesiei mele, și mai ales acum, în contextul epidemiologic existent. Încă înainte de a fi preluată conducerea spitalului de către o echipă de medici militari, mi-am pus profesia mai presus de familie și am participat activ la menținerea activității Secției UPU fără a ține cont de orar sau de program. Orele suplimentare au devenit obișnuință și asta doar pentru a fi mereu în mijlocul oamenilor pe care îi coordonez, fără a face diferența între ei în funcție de atribuțiile fiecăruia (medici, asistente, infirmiere sau brancardieri). Am fost toți pentru unul și unul pentru toți! Și în ciuda neadevărurilor vehiculate în presă, am reușit să rămânem o echipă în adevăratul sens al cuvântului!

Din anul 1997, încă de la depunerea jurământului lui Hipocrat, am ales să rămân exclusiv în slujba pacientului!

Mă văd nevoit să aduc la cunoștința opiniei publice că încă de la prima ședință din data de joi, 02.04.2020, dl. general Oprea a semănat frică, teroare și a umilit oameni din rândul angajaților SJUSV, amenințându-ne că vom ajunge să fim anchetați, limbajul folosit neputând a fi reprodus datorită conținutului său nepotrivit și ofensator. Aș aminti doar modul în care dl. Juravle Emil Vasile, în calitate de șef-serviciu RUNOS, a fost făcut incompetent, amenințat și terorizat psihic până a ajuns ca sâmbătă, 04.04.2020,să își prezinte demisia dlui. lt. colonel Daniel Ionuț Derioiu. Din fericire, la o analiză mai meticuloasă a situației, s-a decis menținerea în rândurile angajaților a domnului Juravle.

Continui prin a-mi exprima public respectul pentru Armata Rom â nă și cunosc ce presupune viața militară, eu însumi având stagiul militar satisfăcut, însă voi expune punctual aspecte imputabile coordonării medicale militare a SJSUSV, care duc la zădărnicirea combaterii virusului Covid 19 și posibil o recontaminare masivă a personalului medical:

1) Circuitele de decontaminare sunt necorespunzătoare și riscăm o nouă infectare masivă a personalului : în perimetrul stabilit pentru personal caspațiu de echipare, nu există locuri de depozitare a echipamentelor folosite, astfel halatele folosite sunt depozitate în același loc cu hainele ce urmează a fi purtate în exteriorul spitalului, aspect care poate duce la ceea ce duce la o contaminare a echipamentelor noi. Nu este vina personalului,deoarece angajații UPU folosesc spațiul insuficient compus din 2 camere neventilate și neaerisite, fără ferestre (de aproximativ 20 m2 fiecare)pus la dispoziția lor, spațiu care excede atribuțiilor mele de coordonare și verificare a UPU - SMURD Suceava. Mă văd nevoit să semnalez aceste nereguli pentru a preveni o nouă infectare în masă a personalului întrucât și personalul din subordinea mea se echipează și dezechipează acolo, se confruntă cu aceste probleme și implicit sunt supuși riscului de contaminare.

2) Halatele purtate pe sub echipamentul de protecție sunt luate acasă de majoritatea angajaților (medici, asistenți, infirmiere, îngrijitoare, brancardieri) și spălate/dezinfectate în regie proprie cu sau fără dezinfectanți, după posibilitățile fiecăruia, ceea ce echivalează cu o posibilitate foarte mare de contaminare a spațiului locativ și a membrilor familiilor lor. Astfel, în acest context și având în vedere că s-a promis public de către conducerea militară dezinfectarea halatelor din material textil (cele care se poartă pe sub echipamentul de protecție), solicit să se facă dovada spălării și dezinfectării a minim câteva mii de halate din material textile odată cu implementarea noilor circuite;

3) NU SE RESPECTĂ NORMELE DE DISTANȚARE SOCIALĂ, aspect cunoscut de către actuala conducere militară a instituției spitalicești, conducere care nu a luat măsuri concrete pentru înlăturarea acestor pericole. Subliniez faptul că riscul de infectare a personalului spitalului nu este imputabil lipsei de echipament sau refuzului angajaților de a-l purta, ci este imputabil lipsei spațiului corespunzător de echipare și dezechipare la început și final de tură.

4) Nici în prezent nu sunt asigurate spații suficiente pentru dușuri în scopul asigurării unei decontaminări totale la ieșirea din incinta spitalului, respectiv din tura de lucru. De asemenea, nu au fost puse la dispoziția angajaților spitalului cele necesare decontaminării în spațiile de igienizare a personalului: prosoape, halate și papuci de unică folosință, dezinfectanți pentru igiena corporală totală, spații corespunzătoare pentru cei aproximativ 150 de oameni de pe o tură din întreg spitalul, toalete suficiente și dezinfectate. Există interacțiune între schimburile de tură: cei care intră în tura de lucru cu cei care ies din tura de lucru. Acest aspect duce la o încălcare gravă a normelor de decontaminare totală, întreg personalul medico-sanitar al spitalului fiind expus riscului de contaminare (îmbolnăvire),nu numai noi, cei din secția de primiri urgențe;

5) Deșeurile rezultate din dezbrăcarea (îndepărtarea) echipamentului de protecție sunt depozitate necorespunzător în sensul supraîncărcării containerului existent în spațiul de decontaminare,ceea ce duce la aruncarea pe jos a materialelor, nu din neglijență,ci pur și simplu din lipsa condițiilor decente de dezechipare;

6) neregulile legate de eficientizarea luptei Covid, semnalate conducerii SJUSV prin adresa nr.14145 din data de 25.04.2020.

Consider că toate aceste aspecte se impun a fi verificate, de asemenea, de către organele de cercetare penală cu privire la fapte ce au zădărnicit sau zădărnicesc combaterea bolii. Astfel, prin preluarea conducerii spitalului de către echipa militară șiprin măsurile dispuse, pericolul de contaminare a angajaților nu a fost înlăturat. În prezent riscul de infectare nu se datorează lipsei de echipament kit complet COVID 19, ci lipsei măsurilor de decontaminare la echipare și dezechipare.

Aspectele descrise mai sus pot fi confirmate de către majoritatea colegilor mei, începând cu șefii de secție și încheind cu brancardierii, pentru că toți folosim același circuit de decontaminare stabilit de actuala conducere, însă inadecvat luptei anti COVID. Suntem un spital focar COVID și se impun măsuri stricte și exacte de decontaminare și de protejare a întregului personalului medico-sanitar! Astfel, cele descrise reprezintă aspectele grave, neajunsurile și nereguluile din activitatea noastră în lupta dusă clipa de clipă și umăr la umăr de către toți angajații spitalului cu pandemia generată de virusul Covid 19 și nicidecum lipsa echipamentului său refuzul purtării acestuia.

Mulțumesc pentru încrederea acordată și pe această cale cetățenilor carantinați în mun. Suceava și zonele limitrofe și stărui în rugămintea devenită slogan: Stați acasă! - pentru prevenirea pandemiei.

Am fost, sunt și voi rămâne devotat profesiei mele!

Cu deosebite mulțumiri

dr. medic șef UPU-SMURD Suceava

Liviu Cârlan